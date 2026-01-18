India vs New Zealand, 3rd ODI: കോലിയുടെ ഒറ്റയാള്‍ പോര് വിഫലം; ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയില്‍ ഏകദിന പരമ്പര നേടി കിവീസ്

രേണുക വേണു|
Last Modified ഞായര്, 18 ജനുവരി 2026 (21:45 IST)
India vs New Zealand, 3rd ODI: ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തില് ഇന്ത്യക്കു തോല്വി. ഇന്ഡോറില് നടന്ന മത്സരത്തില് 41 റണ്സിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ തോല്വി. ഇതോടെ പരമ്പര 2-1 നു കിവീസ് സ്വന്തമാക്കി. ഒന്നാം ഏകദിനത്തില് ഇന്ത്യ ജയിച്ചപ്പോള് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കളികള് ജയിച്ച് ന്യൂസിലന്ഡ് ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയില് വെച്ച് ആദ്യമായി ഏകദിന പരമ്പര നേടി.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലന്ഡ് നിശ്ചിത 50 ഓവറില് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 337 റണ്സ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില് ഇന്ത്യ 46 ഓവറില് 296 നു ഓള്ഔട്ടായി. വിരാട് കോലിയുടെ സെഞ്ചുറി പാഴായത് ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തി. കോലി 108 പന്തില് 10 ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം 124 റണ്സ് നേടി. രാജ്യാന്തര കരിയറിലെ താരത്തിന്റെ 85-ാം സെഞ്ചുറിയും ഏകദിനത്തിലെ 54-ാം സെഞ്ചുറിയുമാണ്.
ടോപ് ഓര്ഡറില് കോലിയൊഴികെ എല്ലാവരും നിരാശപ്പെടുത്തി. രോഹിത് ശര്മ (11), ശുഭ്മാന് ഗില് (23), ശ്രേയസ് അയ്യര് (മൂന്ന്), കെ.എല്.രാഹുല് (ഒന്ന്) എന്നിവര് കാര്യമായ സംഭാവനകള് നല്കാതെ മടങ്ങി. നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി (57 പന്തില് 53), ഹര്ഷിത് റാണ (43 പന്തില് 52) എന്നിവരുടെ അര്ധ സെഞ്ചുറികളാണ് ഇന്ത്യയെ നാണക്കേടില് നിന്ന് രക്ഷിച്ചതും കോലിക്കു പിന്തുണ നല്കിയതും.
കിവീസിനായി സക്കറി ഫാല്കസ്, ക്രിസ്റ്റ്യന് ക്ലര്ക്ക് എന്നിവര് മൂന്ന് വീതം വിക്കറ്റുകള് നേടി. ജയ്ഡന് ലനക്സിനു രണ്ട് വിക്കറ്റ്.
ഡാരില് മിച്ചലിന്റെയും ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സിന്റെയും സെഞ്ചുറികളാണ് കിവീസിനു മികച്ച സ്കോര് സമ്മാനിച്ചത്. മിച്ചല് 131 പന്തില് 15 ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം 137 റണ്സ് നേടി. ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സ് 88 പന്തില് ഒന്പത് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം 106 റണ്സെടുത്തു. ക്യാപ്റ്റന് മിച്ചല് ബ്രേസ്വെല് 18 പന്തില് 28 റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. വില് യങ് 41 പന്തുകള് നേരിട്ട് 30 റണ്സെടുത്തു.