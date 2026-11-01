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  4. New Zealand Beat India for Seven Wicket 5th T20I
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Sunday, 1 November 2026 (16:18 IST)

അനായാസം ന്യൂസിലൻഡ്; ഇന്ത്യയെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചു

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (16:18 IST)
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India vs New Zealand 5th T20I

ഇന്ത്യക്കെതിരായ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടി20 മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ ന്യൂസിലൻഡിന് ഏഴ് വിക്കറ്റ് ജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 191 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി 12 പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ ന്യൂസിലൻഡ് ലക്ഷ്യംകണ്ടു. 
 
അടിച്ചൊതുക്കി സീഫർട്ട് 
 
കിവീസിനായി ടിം സീഫർട്ടും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്‌സും അർധ സെഞ്ചുറികൾ നേടി. സീഫർട്ട് 50 പന്തിൽ 11 ഫോറും അഞ്ച് സിക്‌സും സഹിതം 93 റൺസെടുത്തു. ഫിലിപ്‌സ് 38 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറും മൂന്ന് സിക്‌സും സഹിതം 65 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. 
 
200 കടക്കാതെ ഇന്ത്യ 
 
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യക്ക് ടീം ടോട്ടൽ 200 കടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഇഷാൻ കിഷൻ (32 പന്തിൽ 61), ശ്രേയസ് അയ്യർ (23 പന്തിൽ 50) എന്നിവർ അർധ സെഞ്ചുറികൾ നേടി. ഇഷാൻ അഞ്ച് സിക്‌സും അഞ്ച് ഫോറും ശ്രേയസ് നാല് സിക്‌സും മൂന്ന് സിക്‌സും സഹിതമാണ് വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്‌സുകൾ കളിച്ചത്. നമാൻ ധിർ 23 പന്തിൽ 33 റൺസെടുത്തു. നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി 17 പന്തിൽ 22 റൺസ്. 
 
നിരാശപ്പെടുത്തി സഞ്ജു 
 
ഓപ്പണറായി ക്രീസിലെത്തിയ സഞ്ജു വെറും നാല് റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. പത്ത് പന്തുകൾ സഞ്ജു നേരിട്ടു. ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിക്കാൻ താരത്തിനു സാധിച്ചില്ല. ഒരു ബൗണ്ടറി പോലും നേടാതെയാണ് പുറത്താകൽ. അഭിഷേക് ശർമ രണ്ട് പന്തിൽ ഒരു റൺസെടുത്തും പുറത്തായി. 
 
പരമ്പര ഇന്ത്യക്ക് 
 
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 3-2 ന് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യ മൂന്ന് കളികളിലും ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു ജയം. Also Read: റിമി ടോമി വീണ്ടും വിവാഹിതയാകുന്നു; പങ്കാളി 'സെലിബ്രിറ്റി' അല്ല !
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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