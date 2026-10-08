സുന്ദറിന് ഇനി മാനത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കാം, നമന് ധിര് അവന്റെ കരിയര് അവസാനിപ്പിച്ചു : ശ്രീകാന്ത്
വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20യില് തകര്പ്പന് പ്രകടനം നടത്തി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച യുവ ഓള്റൗണ്ടര് നമന് ധിറിനെ പ്രശംസിച്ച് മുന് ഇന്ത്യന് നായകനും ചീഫ് സെലക്ടറുമായിരുന്ന കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. മത്സരത്തില് 4 ഓവറില് 31 റണ്സ് വഴങ്ങി 3 നിര്ണായക വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്താന് നമന് ധിറിനായിരുന്നു. നമന് ധിറിന്റെ പ്രകടനം വാഷിങ്ങ്ടണ് സുന്ദറിന്റെ മുന്നിലുള്ള വാതില് അടച്ചതായാണ് ശ്രീകാന്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്.
നിരന്തരമായ പരിക്കുകളെ തുടര്ന്ന് പുറത്താകുന്ന സുന്ദറിന് പകരം ടീമിലെത്തിയ നമന് ധിര് സുന്ദറിന്റെ സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയതായാണ് ശ്രീകാന്ത് പറയുന്നത്. സുന്ദറിന് പകരക്കാരനായാണ് അവനെത്തിയത്. എന്നാല് അവന് സുന്ദറിന്റെ ടി20 കരിയര് അവസാനിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ നമന് ധിറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി മാറ്റിനിര്ത്താനാവുക. സുന്ദറിന് മുന്നില് ഇനി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില് മാത്രമെ സാധ്യതകളുള്ളു എന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഐപിഎല്ലിലെ ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയര് നിയമം എടുത്തുമാറ്റണമെന്നും നമന് ധിറിനെ ഉദാഹരിച്ച് ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു. നമന് ധിറിനെ പോലുള്ള ഓള്റൗണ്ടര്മാരുടെ അവസരങ്ങളാണ് ഈ നിയമം തകര്ക്കുന്നതെന്നും ശ്രീകാന്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ക്രീസില് നില്ക്കുന്ന ബാറ്റര് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമന് ധിര് പന്തെറിയുന്നതെന്നും ഐപിഎല്ലില് നമന്റെ ബൗളിംഗ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിന് കരുത്താകുമെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.