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സച്ചിൻ, സുനിൽ ഗവാസ്കർ, വിരേന്ദർ സെവാഗ്; 39 കഴിഞ്ഞിട്ടും അടങ്ങാതെ രോഹിത്
ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരമെന്ന നേട്ടം രോഹിത് കൈവരിച്ചു
പ്രായം 39 കഴിഞ്ഞു, എങ്കിലും ക്രീസിലെത്തിയാൽ രോഹിത് ശർമ അപകടകാരിയാണ്. 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിനായി സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുന്ന രോഹിത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ കടത്തിവെട്ടിയത് ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകളാണ്. അതിൽ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറും സുനിൽ ഗവാസ്കറും വിരേന്ദർ സെവാഗുമുണ്ട്.
ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരമെന്ന നേട്ടം രോഹിത് കൈവരിച്ചു. 39 വയസും 21 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മൊഹിന്ദർ അമർനാഥ് നേടിയ അർധ സെഞ്ചുറിയുടെ റെക്കോർഡ് ആണ് രോഹിത് ഇപ്പോൾ മറികടന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടുമ്പോൾ രോഹിത്തിന്റെ പ്രായം 39 വയസും 51 ദിവസവും. അമർനാഥ് 1989 ൽ സ്വന്തമാക്കിയ നേട്ടമാണ് 37 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം രോഹിത് സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത്.
രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരവും ഇപ്പോൾ രോഹിത്താണ്. മറികടന്നത് സുനിൽ ഗവാസ്കർ, സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ, വിരേന്ദർ സെവാഗ് എന്നിവരെയാണ്.
സുനിൽ ഗവാസ്കർ ഓപ്പണറായി ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി 12,258 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർക്കുള്ളത് 15,335 റൺസാണ്. വിരേന്ദർ സെവാഗ് 16,119 റൺസുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു. രോഹിത് ശർമ 16,137 റൺസുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.