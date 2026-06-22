  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Most International Runs For India as Opener
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Monday, 22 June 2026 (10:12 IST)

സച്ചിൻ, സുനിൽ ഗവാസ്‌കർ, വിരേന്ദർ സെവാഗ്; 39 കഴിഞ്ഞിട്ടും അടങ്ങാതെ രോഹിത്

ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരമെന്ന നേട്ടം രോഹിത് കൈവരിച്ചു

Virat Kohli, Rohit Sharma, Kohli and Rohit, Virat Kohli Rohit Sharma come back to cricket, വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്‍മ, കോലിയും രോഹിത്തും
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (10:12 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (10:52 IST)
google-news
പ്രായം 39 കഴിഞ്ഞു, എങ്കിലും ക്രീസിലെത്തിയാൽ രോഹിത് ശർമ അപകടകാരിയാണ്. 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിനായി സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുന്ന രോഹിത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ കടത്തിവെട്ടിയത് ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകളാണ്. അതിൽ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറും സുനിൽ ഗവാസ്‌കറും വിരേന്ദർ സെവാഗുമുണ്ട്. 
 
ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരമെന്ന നേട്ടം രോഹിത് കൈവരിച്ചു. 39 വയസും 21 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മൊഹിന്ദർ അമർനാഥ് നേടിയ അർധ സെഞ്ചുറിയുടെ റെക്കോർഡ് ആണ് രോഹിത് ഇപ്പോൾ മറികടന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടുമ്പോൾ രോഹിത്തിന്റെ പ്രായം 39 വയസും 51 ദിവസവും. അമർനാഥ് 1989 ൽ സ്വന്തമാക്കിയ നേട്ടമാണ് 37 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം രോഹിത് സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത്. 
 
രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരവും ഇപ്പോൾ രോഹിത്താണ്. മറികടന്നത് സുനിൽ ഗവാസ്‌കർ, സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ, വിരേന്ദർ സെവാഗ് എന്നിവരെയാണ്. 
 
സുനിൽ ഗവാസ്‌കർ ഓപ്പണറായി ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി 12,258 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർക്കുള്ളത് 15,335 റൺസാണ്. വിരേന്ദർ സെവാഗ് 16,119 റൺസുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു. രോഹിത് ശർമ 16,137 റൺസുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 
About Writer
WEBDUNIA

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്സെലക്ടർമാരോടും ബിസിസിഐയോടും ശ്രേയസ് നായകനായി വരുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഗംഭീർ അറിയിച്ചു

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾ

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾഐപിഎല്ലില്‍ 20.77 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 270 റണ്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു സൂര്യകുമാര്‍ നേടിയത്.

ഓൾറൗണ്ട് മികവുമായി മരിസെയ്ൻ കാപ്പ്, വനിതാ ടി20യിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോൽവി

ഓൾറൗണ്ട് മികവുമായി മരിസെയ്ൻ കാപ്പ്, വനിതാ ടി20യിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോൽവിവനിതാ ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സെമിഫൈനല്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ പരാജയം. ഓള്‍ഡ് ട്രാഫോര്‍ഡില്‍ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ ആറു വിക്കറ്റിന് കീഴടക്കിയാണ് പ്രോട്ടീസ് വനിതകള്‍ നിര്‍ണായക വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

സച്ചിൻ, സുനിൽ ഗവാസ്‌കർ, വിരേന്ദർ സെവാഗ്; 39 കഴിഞ്ഞിട്ടും അടങ്ങാതെ രോഹിത്

സച്ചിൻ, സുനിൽ ഗവാസ്‌കർ, വിരേന്ദർ സെവാഗ്; 39 കഴിഞ്ഞിട്ടും അടങ്ങാതെ രോഹിത്പ്രായം 39 കഴിഞ്ഞു, എങ്കിലും ക്രീസിലെത്തിയാൽ രോഹിത് ശർമ അപകടകാരിയാണ്. 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിനായി സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുന്ന രോഹിത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ കടത്തിവെട്ടിയത് ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകളാണ്. അതിൽ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറും സുനിൽ ഗവാസ്‌കറും വിരേന്ദർ സെവാഗുമുണ്ട്.

Argentina vs Austria: പ്രസ് ഗെയ്മിനു പേരുകേട്ടവർ; അർജന്റീനയ്ക്കു ഓസ്ട്രിയ 'പേടി'

Argentina vs Austria: പ്രസ് ഗെയ്മിനു പേരുകേട്ടവർ; അർജന്റീനയ്ക്കു ഓസ്ട്രിയ 'പേടി'Argentina vs Austria: ലോകകപ്പിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനായി ലയണൽ മെസിയുടെ അർജന്റീന ഇന്നിറങ്ങും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10.30 നു നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രിയയാണ് എതിരാളികൾ. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അൽജീരിയയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കു തോൽപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അർജന്റീന ഇന്നിറങ്ങുക.

Cape Verde vs Uruguay : കേപ് വെർദെയുടെ പോരാട്ടങ്ങളൊന്നും വെറുതെയായില്ല, സ്പെയിനിന് പിന്നാലെ ഉറുഗ്വെയ്ക്കെതിരെയും സമനില!

Cape Verde vs Uruguay : കേപ് വെർദെയുടെ പോരാട്ടങ്ങളൊന്നും വെറുതെയായില്ല, സ്പെയിനിന് പിന്നാലെ ഉറുഗ്വെയ്ക്കെതിരെയും സമനില!മുന്‍ ലോകചാമ്പ്യന്‍മാരായ ഉറുഗ്വെയെ 2-2ന് സമനിലയില്‍ തളച്ചതോടെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 സാധ്യതകള്‍ കേപ് വെര്‍ദെ സജീവമാക്കി.സ്‌പെയിനിനെ ഗോള്‍രഹിത സമനിലയില്‍ പിടിച്ചതോടെ ഒരു പോയിന്റ് കേപ് വെര്‍ദെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം; വൈഭവ് ഫൈനലിലെ താരം

ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം; വൈഭവ് ഫൈനലിലെ താരംവൈഭവ് സൂര്യവൻശിയുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്ക എ ടീമിനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ എ. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ എ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 377 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ശ്രീലങ്ക എ 311 നു ഓൾഔട്ട് ആയി.