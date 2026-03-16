അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 16 മാര്ച്ച് 2026 (16:58 IST)
ടി20 ലോകകപ്പില് സൂപ്പര് 8 ഘട്ടത്തില് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയും കൈവിട്ട് പാകിസ്ഥാന്. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയും തോറ്റതോടെ വലിയ വിമര്ശനമാണ് പാക് ടീമിനെതിരെ ഉയരുന്നത്. പരമ്പരയിലെ നിര്ണായകമായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില് 11 റണ്സിനാണ് പാകിസ്ഥാന് പരാജയപ്പെട്ടത്. 291 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ പാക് ടീം 279 റണ്സിന് പുറത്താവുകയായിരുന്നു.
ടീമിന്റെ ഈ ദയനീയമായ പ്രകടനത്തെ മുന് പാക് താരമായ കമ്രാന് അക്മല് രൂക്ഷ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്.പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണെന്ന് അക്മല് പറയുന്നു. നമ്മളെ തോല്പ്പിച്ച് ടെസ്റ്റ് പദവി നേടാന് നെതര്ലന്ഡ്സ് പോലും ഇപ്പോള് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകും. അത്രത്തോളം പാക് ടീം താഴേക്ക് വീണു. ബംഗ്ലാദേശ് 350 റണ്സ് വരെ നേടേണ്ടതായിരുന്നു. അവര് കുറഞ്ഞ റണ്സ് നേടിയിട്ടും പാകിസ്ഥാന് വിജയിക്കാനാവാതെ പോയത് അംഗീകരിക്കനാവില്ല. അക്മല് പറഞ്ഞു.
പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് മൊഹ്സിന് നഖ്വിക്കെതിരെയും അക്മല് വിമര്ശനമുന്നയിച്ചു. 2025ലെ ഏഷ്യാകപ്പ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്കാതെ നഖ്വി സ്വന്തം ഓഫീസില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് അക്മല് പരിഹസിച്ചത്. മത്സരങ്ങള് ജയിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കില് ഐസിസി കിരീടങ്ങള് മോഷ്ടിച്ച് വീട്ടില് കൊണ്ടുവന്നു വെയ്ക്കുമോ?, അക്മല് ചോദിച്ചു.