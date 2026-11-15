പേര് കുറിച്ചുവെച്ചോളു, അസാധാരണ പോരാളി, ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയിപ്പിച്ചത് പത്താമനായി ഇറങ്ങി വെടിക്കെട്ട് തീർത്ത മോഹിത് ഉൾവ
ഫൈനല് മത്സരത്തില് 338 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യമെന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നില് ഉയര്ന്നത്.
അവസാന പന്ത് വരെ ആവേശം നീണ്ടുനിന്ന പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് അണ്ടര് 19 ഏഷ്യാകപ്പ് കിരീടത്തില് ഇന്ത്യ മുത്തമിട്ടത്. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാന് ഓപ്പണര് ഉസ്മാന് ഖാന്റെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില് 337 റണ്സാണ് പാകിസ്ഥാൻ അടിച്ചെടുത്തത്. ഉസ്മാന് ഖാന് പിന്തുണയുമായി അബ്ദുല് ഖാദര് 80 റണ്സും നയകന് ഫര്ഹാന് യൂസഫ് 63 റണ്സുമായും തിളങ്ങി. ഫൈനല് മത്സരത്തില് 338 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യമെന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നില് ഉയര്ന്നത്. മത്സരത്തിലെ അവസാന പന്തിലാണ് ഈ വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ മറികടന്നത്.
പാകിസ്ഥാന് ഉയര്ത്തിയ വമ്പന് സ്കോറിന് മറുപടിയായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ഓപ്പണര്മാരായ ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനിയും ആര്യവീര് സെവാഗും ചേര്ന്ന് നല്കിയത്. 95 റണ്സ് ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുക്കെട്ട് നേടിയാണ് ഈ സഖ്യം പിരിഞ്ഞത്. ലക്ഷ്യ 80 റണ്സെടുത്തപ്പോള് ആര്യവീര് 58 റണ്സാണ് നേടിയത്. 32 പന്തില് 47 റണ്സുമായി മനല് ചൗഹാനും തിളങ്ങിയെങ്കിലും ഇതിനിടയില് തുടര്ച്ചയായി വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായത് ഇന്ത്യയെ തളര്ത്തി. തുടര്ന്ന് ക്രീസില് പത്താമനായാണ് മോഹിത് ഉള്വ ബാറ്റിങ്ങിനെത്തിയത്.
INDIA, AGAINST ALL ODDS! From the brink of defeat to the top of Asia! Mohit Ulva delivers a knock to remember, sealing a sensational win for India in the U19 Asia Cup final against Pakistan! #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND https://t.co/tcdZduKIs4— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 14, 2026
41.3 ഓവറില് 252 റണ്സിന് 8 വിക്കറ്റെന്ന നിലയില് തോല്വിയെ മുന്നില് കാണുന്ന സമയത്താണ് പേസറായ യുവതാരം ക്രീസിലെത്തിയത്. വാലറ്റക്കാരാണ് ബാറ്റിങ് എന്നതിനാല് ഈ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാന് വിജയം മണത്തിരുന്നു. എന്നാല് മനല് ചൗഹാനുമായി ചേര്ന്ന് ടീം സ്കോര് ഉയര്ത്താന് മോഹിത്തിനായി. വാലറ്റക്കാരുമായി പൊരുതിയ മനല് ചൗഹാന് ടീം സ്കോര് 309 റണ്സില് നില്ക്കെയാണ് പുറത്തായത്. വിജയത്തിന് അടുത്താണെങ്കിലും ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായാല് പരാജയം എന്ന വലിയ അപകടം ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് പതിനൊന്നാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ ചിഗുരുപതി വെങ്കട്ടയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മോഹിത് ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു.
മത്സരത്തിന്റെ നാല്പത്തൊന്പതാം ഓവറില് 17 റണ്സാണ് ഈ കൂട്ടുക്കെട്ട് അടിച്ചെടുത്തത്. അവസാന പന്തില് വിജയിക്കാന് 4 റണ്സ് വേണമെന്ന ഘട്ടത്തില് ബൗണ്ടറി നേടിയാണ് മോഹിത് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. മോഹിത് 26 പന്തില് 49 റണ്സെടുത്തപ്പോള് 8 പന്തില് 11 റണ്സുമായി ചിഗുരുപതി വെങ്കട്ട താരത്തിന് മികച്ച പിന്തുണ നല്കി.