പരിക്കേറ്റപ്പോൾ ഗില്ലിനെ സംരക്ഷിച്ചു, സുന്ദറിനെ പക്ഷേ ബാറ്റിങ്ങിനിറക്കി, ഗംഭീറിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കൈഫ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026 (17:23 IST)
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് പരിക്കേറ്റിട്ടും വാഷിങ്ടണ് സുന്ദറിനെ ബാറ്റിങ്ങിനിറക്കിയ ഇന്ത്യന് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ മുഹമ്മദ് കൈഫ്. പരിക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ടും സുന്ദറിനെ ബാറ്റിങ്ങിനിറക്കിയ തീരുമാനത്തെയാണ് കൈഫ് വിമര്ശിച്ചത്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കിടെ ശുഭ്മാന് ഗില്ലിന്റെ കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റപ്പോള് ആ മത്സരത്തില് ഗില്ലിനെ തിരിച്ചുവിളിച്ച് ഗംഭീര് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ആ മത്സരത്തില് ഗില് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയിരുന്നില്ല. മത്സരത്തില് ഗില് 20-30 റണ്സ് നേടിയിരുന്നെങ്കില് ടെസ്റ്റില് വിജയിക്കാന് ഇന്ത്യയ്ക്കാകുമായിരുന്നു. പരിക്ക് വഷളാവാതിരിക്കാന് ഗില്ലിന് പൂര്ണ സംരക്ഷണം ഒരുക്കുകയാണ് അന്ന് ചെയ്തത്.
എന്നാല് സുന്ദറിന്റെ കാാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാല് ഈ സമീപനമല്ല ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിക്ക് വഷളായി. ഓടാന് ബുദ്ധിമുട്ടിയ സുന്ദറിന് സിംഗിള് എടുത്ത് രാഹുലിന് സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറാനും കഴിഞ്ഞില്ല. കളി ഇന്ത്യ വിജയിച്ചെങ്കിലും സുന്ദറിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചത് തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നു. കുല്ദീപിനെയോ, പ്രസിദ്ധിനെയോ, സിറാജിനെയോ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കാമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് റണ് എ ബോള് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോള് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. കൈഫ് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില് പറഞ്ഞു.