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ഗോസും സ്മിത്തും തകര്ത്തടിച്ചു, പൂരന്റെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറി പാഴായി: എംഎല്സിയില് 18.4 ഓവറില് 266 ചെയ്സ് ചെയ്ത് വാഷിങ്ടണ് ഫ്രീഡം
9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 266 റണ്സാണ് 20 ഓവറില് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് ന്യൂയോര്ക്ക് അടിച്ചെടുത്തത്.
മേജര് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് എലിമിനേറ്റര് പോരാട്ടത്തില് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് ന്യൂയോര്ക്ക് ഉയര്ത്തിയ 267 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം 18.4 ഓവറില് മറികടന്ന് വാഷിങ്ടണ് ഫ്രീഡം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് ന്യൂയോര്ക്കിനായി നായകന് നിക്കോളാസ് പൂരന് 33 പന്തില് 106 റണ്സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. 24 പന്തില് 51 റണ്സുമായി ക്വിന്റണ് ഡികോക്കും 25 പന്തില് 64 റണ്സുമായി കിറോണ് പൊള്ളാര്ഡും തകര്പ്പന് പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഇതോടെ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 266 റണ്സാണ് 20 ഓവറില് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് ന്യൂയോര്ക്ക് അടിച്ചെടുത്തത്.
വമ്പന് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ വാഷിങ്ടണ് ഫ്രീഡത്തിന് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഓപ്പണര് മിച്ചല് ഓവനെയും രചിന് രവീന്ദ്രയേയും ചെറിയ സ്കോറിന് നഷ്ടമായി. 10 റണ്സെടുക്കുന്നതിനിടെ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ നിലയില് നിന്നും പിന്നീട് ഒത്തുചേര്ന്ന സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്- ആന്ഡ്രീസ് ഗൗസ് സഖ്യമാണ് വാഷിങ്ങ്ടണിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 2 താരങ്ങളും സെഞ്ചുറി കുറിച്ചതോടെ മൂന്നാം വിക്കറ്റില് 241 റണ്സിന്റെ കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് പിറന്നത്.
FASTEST T20 CENTURY FOR STEVEN SMITH. pic.twitter.com/xu6QlfM052— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 16, 2026
സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് 48 പന്തില് നിന്നും 110 റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. 9 സിക്സറുകളും 7 ബൗണ്ടറികളും സഹിതമായിരുന്നു സ്മിത്തിന്റെ പ്രകടനം. ആന്ഡ്രീസ് ഗൗസ് 51 പന്തില് 132 റണ്സ് നേടി. 12 സിക്സുകളും 10 ബൗണ്ടറികളുമാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. വെറും 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 18.4 ഓവറിലാണ് വാഷിങ്ടണ് വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നത്. വാഷിങ്ങ്ടണിനായി ബൗളിങ്ങില് 29 റണ്സ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് നേടിയ രചിന് രവീന്ദ്രയാണ് തിളങ്ങിയത്.