ആകാശ് ദീപിന് പരിക്ക്, പകരക്കാരനായും സിറാജില്ല, എന്താണ് ഗംഭീർ ഇത്?, വിമർശനവുമായി മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ
ന്യൂസീലന്ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ തലയില് പന്തുകൊണ്ടുണ്ടായ ആഘാതത്തെത്തുടര്ന്ന് (കണ്കഷന്) പേസര് ആകാശ് ദീപ് മത്സരത്തില് നിന്ന് പുറത്തായിട്ടും പകരക്കാരനായി മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ പരിഗണിക്കാത്തതില് രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി മുന് ഇന്ത്യന് നായകനും ഇതിഹാസ താരവുമായ സുനില് ഗവാസ്കര്. ന്യൂസീലന്ഡ് പേസര്മാരായ ജേക്കബ് ഡഫി, കൈല് ജാമിസണ് എന്നിവരുടെ പന്തുകളാണ് താരത്തിന്റെ ഹെല്മറ്റില് പതിച്ചത്. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനയില് കണ്കഷന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകാശ് ദീപിന് പകരക്കാരനായി പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയെയാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറക്കിയത്.
രണ്ടാം ടെസ്റ്റില് നിര്ണായകമായ ലീഡ് നേടി ന്യൂസിലന്ഡ് മുന്നേറുമ്പോഴാണ് പരിചയസമ്പന്നനായ സിറാജിനെ വീണ്ടും തഴയാന് ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചത്. ആദ്യ ടെസ്റ്റിലും സിറാജ് ടീമില് ഇടം പിടിച്ചിരുന്നില്ല. ആകാശ് ദീപിന് പകരം സിറാജ് വന്നിരുന്നെങ്കില് ന്യൂസിലന്ഡ് ബാറ്റര്മാര്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയര്ത്താനാകുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഗവാസ്കര് പറയുന്നത്.
SO SIRAJ WASN'T EVEN IN TEAM INDIA'S 12TH PLAYER LIST? - Aakash Deep was hit on the helmet by a delivery while batting. - Prasidh Krishna replaced him as a concussion substitute. This raises questions about why Siraj wasn't considered, so it's clear Indian management have not trust on Siraj.— Sam (@cricsam02) November 29, 2026
കണ്കഷന് സബ്സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടായി മുഹമ്മദ് സിറാജിനെയായിരുന്നു കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നത്. പുതിയ ഊര്ജത്തോടെയുള്ള താരത്തെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കില്, ആദ്യ ടെസ്റ്റിലും കളിക്കാതിരുന്ന സിറാജിനായിരിക്കും അത് കൂടുതല്. ഈ പിച്ചില് സിറാജിന്റെ വേഗവും അപ്രതീക്ഷിത ബോളിങ് മികവും കിവീസ് ബാറ്റര്മാര്ക്ക് കൂടുതല് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു. ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു. ആദ്യ ടെസ്റ്റില് പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് മത്സരത്തില് യാതൊരു സ്വാധീനവും സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നില്ലെന്നും ഗവാസ്കര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.