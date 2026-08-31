ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസം, അഫ്ഗാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് മുൻപെ ഹാർദ്ദിക് തിരിച്ചെത്തും
അഞ്ച് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ വീണ്ടും ഇന്ത്യന് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു.
അഞ്ച് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ വീണ്ടും ഇന്ത്യന് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. അടുത്ത മാസം അഫ്ഗാനെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 3 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീം സെലക്ഷനില് ഹാര്ദ്ദിക് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഹാര്ദ്ദിക്കിന് പുറമെ പരിക്കേറ്റ നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി, വാഷിങ്ങ്ടണ് സുന്ദര് എന്നിവരും തിരിച്ചെത്താന് സാധ്യതയേറെയാണ്.
പരിക്കില് നിന്നും മോചിതനായ ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയും നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡിയും നിലവില് ബെംഗളുരുവിലെ ബിസിസിഐ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സില് തീവ്ര പരിശീലനത്തിലാണ്. അഗാര്ക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി വരും ദിവസങ്ങളില് യോഗം ചേര്ന്ന് അഫ്ഗാനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില് വിശ്രമം അനുവദിച്ച ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കൂടി പരിഗണിക്കുന്നതിനാല് ബുമ്രയുടെ ജോലിഭാരം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി അഫ്ഗാനെതിരെ താരത്തെ പരിഗണിക്കുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. വരുന്ന ഏഷ്യന് ഗെയിംസോടെ ബുമ്ര ഇന്ത്യന് ടീമിലെത്തുമെന്നാണ് നിലവില് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.