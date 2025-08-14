ഇപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും അടിയാണ്, റാഷിദ് ഖാനെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൺ, നല്ലകാലം കഴിഞ്ഞെന്ന് ആരാധകർ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (16:16 IST)
കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല് സീസണില് നിറം മങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിന്റെ അഫ്ഗാന് താരമായ റാഷിദ് ഖാന് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ദ ഹണ്ട്രഡ് ലീഗിലും മോശം പ്രകടനം തുടരുന്നു. ബര്മിങ്ഹാം ഫിനിക്സിനെതിരായ മത്സരത്തില് റാഷിദ് ഖാന്റെ ഒരോവറില് 26 റണ്സാണ് ലിയാം ലിവിങ്ങ്സ്റ്റണ് അടിച്ചെടുത്തത്. മത്സരത്തില് 27 പന്തില് 69 റണ്സുമായി തിളങ്ങിയ ലിയാം ലിവിങ്ങ്സ്റ്റണിന്റെ പ്രകടനമികവില് ഓവല് ഇന്വിസിബിളിനെതിരെ തകര്പ്പന് വിജയമാണ് ബെര്മിങ്ഹാം നേടിയത്.
മത്സരത്തിലെ പതിനാറാം ഓവര് എറിയാനെത്തിയ റാഷിദ് ഖാനെ നിലം തൊടാതെയാണ് ലിവിങ്സ്റ്റണ് പറപ്പിച്ചത്. റാഷിദ് എറിഞ്ഞ ആദ്യ പന്ത് ബൗണ്ടറി കടത്തിയ ലിവിങ്ങ്സ്റ്റണ് അടുത്ത 3 പന്തും സിക്സ് പറത്തി.ഓവറിലെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും പന്തും ബൗണ്ടറി കടത്തിയതോടെ 26 റണ്സാണ് ഒരോവറില് ലിവിങ്സ്റ്റണ് റാഷിദ് ഖാനെതിരെ അടിച്ചെടുത്തത്.മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓവല് ഇന്വിസിബിള് 100 പന്തുകളില് 180 റണ്സാണ് നേടിയിരുന്നത്. 29 പന്തില് 63 റണ്സടിച്ച ഡോണോവന് ഫെരേരയാണ് ഒവലിനായി തകര്ത്തടിച്ചത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില് ബെര്മിങ്ഹാം 111-4 എന്ന നിലയില് നില്ക്കെയാണ് ലിവിങ്ങ്സ്റ്റണ് തകര്പ്പന് പ്രകടനവുമായി മത്സരം വിജയിപ്പിച്ചെത്.
കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല് സീസണില് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനായി പന്തെറിഞ്ഞ റാഷിദ് ഖാന് സീസണിലാകെ 10 വിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് വീഴ്ത്തിയത്. ഐപിഎല്ലിലെ പല മത്സരങ്ങളിലും വലിയ തോതില് താരം റണ്സ് വഴങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു.