Delhi Capitals : പരിശീലക സംഘത്തിൽ യുവരാജും ദാദയും, ഡൽഹി ക്യാപ്പിറ്റൽസ് അടിമുടി മാറുന്നു
ഐപിഎല് 2027 സീസണിന് മുന്പായി ടീം മാനേജ്മെന്റില് വമ്പന് മാറ്റങ്ങളുമായി ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സ്.
ഐപിഎല് 2027 സീസണിന് മുന്പായി ടീം മാനേജ്മെന്റില് വമ്പന് മാറ്റങ്ങളുമായി ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സ്. ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി മുന് ഇന്ത്യന് നായകന് സൗരവ് ഗാംഗുലിയെയും ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകനായി യുവരാജ് സിങ്ങിനെയുമാണ് ഡല്ഹി തങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിലെത്തിക്കുന്നത്. പേസ് ബൗളിങ്ങ് പരിശീലകനായി ശ്രീലങ്കയുടെ ഇതിഹാസതാരമായ ചാമിന്ദ വാസും ടീമിലെത്തും. സ്പിന് പരിശീലകനായി മുന് ഇന്ത്യന് ലെഗ് സ്പിന്നര് അമിത് മിശ്രയും ഇടം പിടിച്ചേക്കുമെന്ന് ക്രിക് ഇന്ഫോ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഐപിഎല്ലില് ഇതാദ്യമായാണ് പരിശീലകനെന്ന നിലയില് ചാമിന്ദാ വാസ് എത്തുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് 355 വിക്കറ്റുകളും ഏകദിനത്തില് 400 വിക്കറ്റുകളും വാസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2008 മുതല് 2010 വരെയുള്ള സീസണുകളില് ഡെക്കാന് ചാര്ജേഴ്സിനായും താരം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശീലകനെന്ന നിലയില് ന്യൂസിലന്ഡ്, ശ്രീലങ്ക, അയര്ലന്ഡ് ടീമുകള്ക്കൊപ്പവും കൂടാതെ ലങ്കന് പ്രീമിയര് ലീഗിലും ചാമിന്ദ വാസ് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പിന്നര്മാരില് ഒരാളായ അമിത് മിശ്രയും ആദ്യമായാണ് ഐപിഎല്ലില് കോച്ചായി എത്തുന്നത്.
DELHI CAPITALS' SUPPORT STAFF IN IPL 2027 (Cricinfo).— Tanuj (@ImTanujSingh) September 14, 2026
Head Coach - Sourav Ganguly.
Batting Coach - Yuvraj Singh.
Bowling Coach - Chaminda Vaas.
Spin Bowling Coach - Amit Mishra. pic.twitter.com/0OqxR3ommd
ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സിന്റെ സഹ ഉടമകളായ ജിഎംആറും ജെഎസ്ഡബ്യുവും തമ്മിലുള്ള 2 വര്ഷ റൊട്ടേഷന് കരാര് പ്രകാരമാണ് ടീമിന്റെ നിയന്ത്രണം പുതിയ ബോര്ഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ചാമിന്ദാ വാസും അമിത് മിശ്രയും ഇതിനകം തന്നെ ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സ് അക്കാദമിയില് സജീവമാണ്