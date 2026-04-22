ബുധന്‍, 22 ഏപ്രില്‍ 2026
ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കാനഡ ക്യാപ്റ്റനെ തീരുമാനിച്ചത് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുടെ സംഘം, ഒത്തുക്കളി നടന്നു, ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ

ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ കാനഡ ക്യാപ്റ്റന്‍ ദില്‍പ്രീത് ബജ്വയുടെ പ്രകടനമാണ് ഒത്തുക്കളി സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയത്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 22 ഏപ്രില്‍ 2026 (14:54 IST)

ടി20 ലോകകപ്പില്‍ കാനഡ ടീം ഉള്‍പ്പെട്ട ഒത്തുക്കളി വിവാദത്തിലെ ഐസിസി അന്വേഷണത്തില്‍ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍. ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ ലോറന്‍സ് ബിഷ്‌ണോയിയുടെ സംഘത്തിന് ഇതില്‍ നേരിട്ട് ഇടപാടുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ കാനഡ ക്യാപ്റ്റന്‍ ദില്‍പ്രീത് ബജ്വയുടെ പ്രകടനമാണ് ഒത്തുക്കളി സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയത്.

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ എറിഞ്ഞ ഓവറുകളില്‍ അസാധാരണമായ വിധത്തില്‍ ദില്‍പ്രീത് ബജ്വ റണ്‍സ് വഴങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്‌പോട്ട് ഫിക്‌സിങ് സംശയത്തില്‍ ബജ്വയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഒരു നോബോളും വൈഡും ഉള്‍പ്പടെ 15 റണ്‍സാണ് താരം ഓവറില്‍ വഴങ്ങിയത്.

കാനഡയിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമമായ CBC പുറത്തുവിട്ട അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് കൂടുതല്‍ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നത്. 2025ല്‍ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലെ സറേയില്‍
വെച്ച് ഒരു പ്രവിശ്യ ടൂര്‍ണമെന്റ് വിജയത്തിന് ശേഷം ഒത്തുകൂടിയ താരങ്ങളെ ലോറന്‍സ് ബിഷ്‌ണോയ് ഗ്രൂപ്പ് സമീപിക്കുകയും ദില്‍പ്രീത് ബജ്വയേയും മറ്റൊരു യുവതാരത്തെയും പൃമോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ താരങ്ങള്‍ക്കും കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

കാനഡ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണസംവിധാനത്തിലും ഈ സംഘത്തിന് സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ ശ്രമമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. ചില നേതാക്കളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിര്‍ണായക സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിക്കാന്‍ സംഘടിത ശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നുവെന്നാണു അന്വേഷണ സൂചനകള്‍. എന്നാല്‍ ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാനഡ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ലോറന്‍സ് ബിഷ്‌ണോയ് ഗ്രൂപ്പ് പഞ്ചാബി ഗായകന്‍ സിദ്ധു മുസെവാലെയുടെ കൊലപാതകത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇന്ത്യയാകെ ചര്‍ച്ചയായത്. ധാരാളം പഞ്ചാബ് സ്വദേശികളുള്ള പഞ്ചാബിലും ലോറന്‍സ് ബിഷ്‌ണോയ് ഗ്യാങ് സജീവമാണ്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :