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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (16:04 IST)

സാമാന്യവിവരമില്ലെ?, അവൻ കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ 15-20 റൺസ് വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു, വിമർശനവുമായി ആർ അശ്വിൻ

R Ashwin
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (16:28 IST)
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വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയില്‍ സ്പിന്നര്‍ കുല്‍ദീപ് യാദവിനെ പ്ലെയിങ് ഇലവനില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് തീരുമാനത്തെ രൂക്ഷഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്പിന്നര്‍ ആര്‍ അശ്വിന്‍. വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് ബാറ്റര്‍മാര്‍ കുല്‍ദീപിനെ നേരിടുന്നതില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നുവെന്നും കുല്‍ദീപ് കളിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ 15-20 റണ്‍സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുമായിരുന്നുവെന്നും  അശ്വിന്‍ പറയുന്നു.
 
 ഇന്‍ഡോറില്‍ കുല്‍ദീപിനെ ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനം ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇന്‍ഡോറിലെ മൈതാനം ചെറുതാണെന്ന കാരണം മനസിലാക്കാം. എന്നാല്‍ റാഞ്ചിയിലെ തോല്‍വിക്ക് കാരണം കുല്‍ദീപാണെന്ന് വരുത്തിതീര്‍ത്തത് തെറ്റാണ്. തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില്‍ അശ്വിന്‍ പറഞ്ഞു. ലഖ്‌നൗവിലും റാഞ്ചിയിലും നടന്ന ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളിലും കുല്‍ദീപ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചിരുന്നു. ഹൈദരാബാദില്‍ നടന്ന നാലാം ടി20 മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ 247 റണ്‍സാണ് വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് അടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ 24 റണ്‍സിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തോല്‍വി.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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