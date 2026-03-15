മുസ്സൂരിയിൽ വെച്ച് സ്വപ്നവിവാഹം: ക്രിക്കറ്റ് താരം കുൽദീപ് യാദവും വംശിക ചദ്ദയും വിവാഹിതരായി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 15 മാര്ച്ച് 2026 (10:50 IST)
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ പ്രമുഖ സ്പിന് ബൗളറായ കുല്ദീപ് യാദവും ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ വംശിക ചദ്ദയും വിവാഹിതരായി. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മസൂറിയിലുള്ള ദ സവോയ് ഹോട്ടലില് ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെയായിരുന്നു വിവാഹചടങ്ങുകള്. ഇന്ത്യന് ടീമിലെ സഹതാരങ്ങളായ തിലക് വര്മ, റിങ്കു സിങ്, യൂസ്വേന്ദ്ര ചെഹല്, മുന് താരങ്ങളായ സുരേഷ് റെയ്ന, മുഹമ്മദ് കൈഫ്, പീയുഷ് ചൗള, ബിസിസിഐ പ്രതിനിധികള് എന്നിവരടക്കം ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.
മുസ്സൂരിയിലെ ആഡംബര റിസോര്ട്ടില് നടന്ന വിവാഹചടങ്ങ് പരമ്പരാഗത ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളോടെയായിരുന്നു. ചടങ്ങിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഇതിനകം വൈറലായിട്ടുണ്ട്. വിവാഹചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി ഒരാഴ്ചയോളമായി ഹോട്ടല് പൂര്ണമായും ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. നവംബറില് നടക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന വിവാഹം കുല്ദീപിന്റെ വിവാഹം ക്രിക്കറ്റ് തിരക്കുകള് കാരണം മാറ്റിവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു.