ഞായര്‍, 15 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് മെന്റർ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൺ; ഇത്തവണ കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക്

ചുമതലകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സമയം മാറ്റിവെക്കാന്‍ നിലവില്‍ സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് മെന്റര്‍ വേഷം ഒഴിയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Kevin Peterson
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 15 മാര്‍ച്ച് 2026 (18:16 IST)
ഐപിഎല്‍ പത്തൊമ്പതാം സീസണ്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ ആഴ്ചകള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിന് തിരിച്ചടി. ടീമിന്റെ മെന്റര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്നും മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം കെവിന്‍ പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ പിന്മാറി. ശനിയാഴ്ച തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിവരം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

ചുമതലകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സമയം മാറ്റിവെക്കാന്‍ നിലവില്‍ സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് മെന്റര്‍ വേഷം ഒഴിയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 'ഈ സീസണില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിന്റെ മെന്ററായി തുടരാന്‍ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. ആ പദവി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയം നല്‍കാന്‍ എനിക്ക് അല്പം പ്രയാസമുണ്ട്. എല്ലാ താരങ്ങള്‍ക്കും മികച്ചൊരു സീസണ്‍ ആശംസിക്കുന്നു,' പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ കുറിച്ചു. ഡല്‍ഹി ടീമിന്റെ മെന്റര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐപിഎല്‍ ആവേശത്തിനൊപ്പം താന്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പുതിയ സീസണില്‍ കമന്റേറ്ററായും ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററായും പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ മൈക്കിന് മുന്നിലെത്തും. ഐപിഎല്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ലീഗാണെന്നും ആരാധകരെ കാണാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2025 സീസണിലാണ് പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിന്റെ മെന്ററായി നിയമിതനായത്. അശുതോഷ് ശര്‍മ്മയെപ്പോലുള്ള യുവതാരങ്ങളെ വളര്‍ത്തുന്നതിലും ടീമിന് കൃത്യമായ ദിശാബോധം നല്‍കുന്നതിലും അദ്ദേഹം നിര്‍ണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. മുന്‍പ് താരമായും ഡല്‍ഹി ഡെയര്‍ഡെവിള്‍സിനെ (നിലവില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സ്) പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് ലഖ്നൗ സൂപ്പര്‍ ജയന്റ്‌സിനെതിരെയാണ് ഡല്‍ഹിയുടെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരം. പീറ്റേഴ്‌സന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വിടവാങ്ങല്‍ ടീമിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് ആരാധകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഡയറക്ടര്‍ വേണുഗോപാല്‍ റാവു, ഹെഡ് കോച്ച് ഹേമാംഗ് ബദാനി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോച്ചിംഗ് സംഘം ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്.


