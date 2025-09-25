കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില് പൂര്ത്തിയായ ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനമാണ് കരുണിന്റെ കരിയറില് പ്രതികൂലമായത്
Karun Nair: കരുണ് നായരുടെ രാജ്യാന്തര കരിയറിനു അവസാനം. വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന് ടീമില് കരുണിനു സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് താരതമ്യേന ദുര്ബലരായതിനാല് കരുണ് നായര്ക്ക് തീര്ച്ചയായും അവസരം ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് കരുണ് നായര്ക്കു പകരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കല് ഇന്ത്യന് ടീമില് സ്ഥാനം പിടിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില് പൂര്ത്തിയായ ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനമാണ് കരുണിന്റെ കരിയറില് പ്രതികൂലമായത്. നാല് മത്സരങ്ങളില് പ്ലേയിങ് ഇലവനില് ഉണ്ടായിട്ടും ഓവല് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില് മാത്രമാണ് കരുണ് അര്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയിരിക്കുന്നത്.
എട്ട് ഇന്നിങ്സുകളില് 205 റണ്സ് മാത്രമാണ് കരുണ് നേടിയത്. ശരാശരി 25.62, ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സ്കോര് ഓവല് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില് നേടിയ 57 റണ്സ് !
ലീഡ്സ് ടെസ്റ്റില് 0, 20 എന്നിവയാണ് കരുണിന്റെ വ്യക്തിഗത സ്കോര്. എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണ് ടെസ്റ്റ് (31, 26), ലോര്ഡ്സ് (40, 14), ഓവല് (57, 17) എന്നിങ്ങനെയാണ് കരുണ് സ്കോര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യക്കായി ഇനിയൊരു അവസരം കൂടി കരുണ് നായര്ക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില് അന്നേ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. 33 കാരമായ കരുണിനു ലഭിച്ച സുവര്ണാവസരമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം.