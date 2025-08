Karun Nair- Chriss Woakes: ബൗണ്ടറിക്കരികെ ക്രിസ് വോക്സ് വീണു, അധികറൺസ് ഓടിയെടുക്കേണ്ടെന്ന് കരുൺ നായർ, കയ്യടിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം

കരുണ്‍ നായര്‍ അടിച്ച ഷോട്ട് ബൗണ്ടറിയില്‍ പോകുന്നത് തടയുന്നതിനായി മിഡ് ഓഫില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന ക്രിസ് വോക്‌സ് പന്തിന് പുറകെ പോവുകയായിരുന്നു. ബൗണ്ടറി ലൈനിലേക്ക് പാഞ്ഞ പന്ത് പിന്തുടരുന്നതിനിടെ ഇടതുകാല്‍ തെന്നി വീണാണ് വോക്‌സിന് പരിക്കേറ്റത്.വീഴ്ചയില്‍ തോളെല്ല് ഡിസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതായാണ് സൂചന. പന്ത് ബൗണ്ടറിയാകുന്നത് വോക്‌സ് തടഞ്ഞെങ്കിലും അടുത്തൊന്നും മറ്റ് ഫീല്‍ഡര്‍മാര്‍ ഇല്ലാത്ത നിലയില്‍ കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് ഓടിയെടുക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 3 റണ്‍സ് ഓടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നാലമത്തെ റണ്‍സിന് ശ്രമിക്കേണ്ടെന്ന നിര്‍ദേശമാണ് കരുണ്‍ നായര്‍ സഹതാരമായ വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദറിന് നല്‍കിയത്.

Chris Woakes injures his left shoulder while diving to stop a boundary! Walks off in visible pain — worrying signs for England. pic.twitter.com/uvJimPR36l