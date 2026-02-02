തിങ്കള്‍, 2 ഫെബ്രുവരി 2026
പരിക്ക് വലയ്ക്കുന്നു, ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ഹെയ്സൽവുഡിന് നഷ്ടമാകും

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 2 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:20 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി പ്രധാനതാരങ്ങളുടെ പരിക്ക്.മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക് ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചതിന് പിന്നാലെ ടീമിലെ പ്രധാന ബൗളര്‍മാരായ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ്, ജോഷ് ഹേസല്‍വുഡ് എന്നിവര്‍ക്കേറ്റ പരിക്കുകളാണ് ഓസീസിനെ വലയ്ക്കുന്നത്. 15 അംഗ ടീമില്‍ ഇടം പിടിച്ചെങ്കിലും ലോകകപ്പിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള്‍ ഹേയ്‌സല്‍വുഡിന് നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.


ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ 4 മത്സരങ്ങളും ശ്രീലങ്കയിലാണ്. ഓസീസ് ടീം ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെങ്കിലും ഹേസല്‍വുഡ് ടീമിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നിട്ടില്ല. താരത്തിന് പകരക്കാരനായി സീന്‍ അബട്ടാണ് ടീമിനൊപ്പമുള്ളത്. നേരത്തെ പരിക്ക് ഭേദമാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് പാറ്റ് കമ്മിന്‍സിനെ ഓസീസ് ടീമില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. മാത്യൂ ഷോര്‍ട്ടിനും പരിക്ക് കാരണം ടീമില്‍ ഇടം നഷ്ടമായിരുന്നു. പാറ്റ് കമ്മിന്‍സിന് പകരം ബെന്‍ ഡാര്‍സ്യൂസാണ് ടീമിലിടം നേടിയത്.


