നീ തകർത്തു, എന്നാൽ ഇത് പോര.. ഡഗ് ഔട്ടിൽ സഞ്ജുവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഗംഭീറും സഹപരിശീലകരും, സഞ്ജു സെറ്റെന്ന് ആരാധകർ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:19 IST)
ടി20 ലോകകപ്പില് സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ 15 പന്തില് 24 റണ്സുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം സമ്മാനിച്ച മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ അഭിനന്ദിച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറും സഹപരിശീലകരും. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ പരമ്പരയില് നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ലോകകപ്പില് ലഭിച്ച 2 അവസരങ്ങളിലും ടീമിനായി മികച്ച തുടക്കം നല്കാന് സഞ്ജുവിനായിരുന്നു. ടൂര്ണമെന്റില് ഇന്ത്യന് ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യം തുടരെ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് സഞ്ജു പിന്നെയും പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിലെത്തിയത്. ഇന്നലെ സഞ്ജു ടീമിലുണ്ടെന്ന് ടോസിട്ട ശേഷം ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാര് യാദവ് പറഞ്ഞപ്പോള് അക്ഷരാര്ഥത്തില് ചെന്നൈ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയം ഇളകിമറിഞ്ഞു.
ഒരൊറ്റ മോശം പ്രകടനം ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ സെറ്റപ്പില് നിന്നും തന്നെ പുറത്താക്കുമെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായിട്ടും ടീമിന്റെ എന്ഫോഴ്സര് റോളാണ് മത്സരത്തില് സഞ്ജു ഏറ്റെടുത്തത്. സിക്സ് നേടി കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ സഞ്ജു ടീമിന്റെ സ്കോറിംഗ് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും അഭിഷേക് ശര്മയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സമ്മര്ദ്ദം റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു 15 പന്തില് 24 റണ്സുമായി സഞ്ജു മടങ്ങിയത് ആരാധകരെ നിരാശരാക്കിയെങ്കിലും ടീം ഏല്പ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഡഗ് ഔട്ടില് നിന്നുള്ള കാഴ്ചകള്.
അഭിഷേകിന് നിലയുറപ്പിക്കാന് സമയം നല്കി തുടക്കത്തിലെ തകര്ത്തടിച്ച സഞ്ജു മുസര്ബാനിയുടെ സ്ലോ ബോളിലാണ് പുറത്തായത്. എന്നാല് ഡഗ് ഔട്ടിലെത്തിയ സഞ്ജുവിനെ കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറും മറ്റ് പരിശീലകരുമെല്ലാം അഭിനന്ദിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം ആദ്യ ഓവറുകളില് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി സമ്മര്ദ്ദത്തിലായ ടീമിന് മികച്ച അടിത്തറയിട്ടതിനാണ് സഞ്ജുവിന് അഭിനന്ദനം ലഭിച്ചത്. സഞ്ജു ഓപ്പണിംഗില് എത്തിയതോടെ ടോപ് ഓര്ഡറിലെ ഇടം കയ്യന്മാരുടെ ആധിക്യത്തെ മറികടക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്കായി. ടൂര്ണമെന്റില് ആദ്യമായി താളം വീണ്ടെടുത്ത ഇന്ത്യ വരുന്ന മത്സരങ്ങളിലും ഇതേ ടീമിനെ നിലനിര്ത്താനാണ് സാധ്യത.