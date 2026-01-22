വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026
ദ ഹണ്ട്രഡ്: 2026 സീസണിൽ ജെമിമ സതേൺ ബ്രേവിനായി കളിക്കും

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 22 ജനുവരി 2026 (18:08 IST)
ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ മിന്നും താരമായ ജെമിമ റോഡ്രിഗസ് വരാനിരിക്കുന്ന 'ദ ഹണ്ട്രഡ്' സീസണില്‍ സതേണ്‍ ബ്രേവുമായി കരാറൊപ്പിട്ടു. നോര്‍ത്തേണ്‍ സൂപ്പര്‍ചാര്‍ജേഴ്‌സിനൊപ്പം മൂന്ന് വര്‍ഷം ചെലവഴിച്ച ശേഷമാണ് 25-കാരിയായ ബാറ്റര്‍ പുതിയ ടീമിലേക്ക് മാറുന്നത്. ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിലെ സഹതാരവും ലോകത്തെ മുന്‍നിര ബാറ്ററുമായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ലോറ വോള്‍വാര്‍ട്ടിനൊപ്പമാകും ജെമീമ സതേ ബ്രേവിനായി ഇറങ്ങുക.


ദ ഹണ്ട്രഡ് അരങ്ങേറ്റത്തില്‍ തന്നെ പുറത്താകാതെ 92 റണ്‍സ് നേടി തന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാന്‍ ജെമീമയ്ക്കായിരുന്നു.ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തോടെ ജെമീമയുടെ താരമൂല്യം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. മിഡില്‍ ഓര്‍ഡറില്‍ സ്ഥിരതയോടെ റണ്‍സ് നേടാനുള്ള കഴിവിനൊപ്പം സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളെ മറികടക്കാനും കഴിവുള്ള താരമാണ് താനെന്ന് ഇതിലൂടെ ജെമീമ തെളിയിച്ചിരുന്നു.


സതേണ്‍ ബ്രേവിന്റെ കളിരീതിയും തന്ത്രങ്ങളും ജെമിമയുടെ സ്വാഭാവിക കളിശൈലിയുമായി നന്നായി യോജിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതോടെ പുതിയ സീസണില്‍ ടീമിന് കിരീടം നേടിതരാന്‍ ജെമീമയ്ക്കാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് സതേണ്‍ ബ്രേവ്‌സ്.





