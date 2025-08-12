ബുധന്‍, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2025
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

ഇന്ത്യ ഡബിൾ സ്ട്രോങ്ങാണ്, ഏഷ്യാകപ്പിനുള്ള ടീമിൽ ബുമ്രയും മടങ്ങിയെത്തും

Bumrah Bowling, Jasprit Bumrah speed reduced, Jasprit Bumrah Health, ജസ്പ്രിത് ബുംറ
Jasprit Bumrah
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (20:22 IST)
ഏഷ്യാകപ്പിനൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ കരുത്ത് ഉയര്‍ത്തികൊണ്ട് സൂപ്പര്‍ പേസര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര. സെപ്റ്റംബറില്‍ നടക്കുന്ന എഷ്യാകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ ബുമ്രയും കളിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 9 മുതല്‍ 28 വരെ യുഎഇയിലാണ് ഇത്തവണ ടൂര്‍ണമെന്റ് നടക്കുന്നത്.

പുറം വേദനയെ തുടര്‍ന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ 3 മത്സരങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ബുമ്ര കളിച്ചത്. ജോലിഭാരം കണക്കിലെടുത്ത് ഒക്ടോബറില്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരെ അഹമ്മദാബാദില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലും ബുമ്രയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കും. ഏഷ്യാകപ്പില്‍ യുഎഇ, പാകിസ്ഥാന്‍, ഒമാന്‍ എന്നീ ടീമുകള്‍ക്കൊപ്പം എ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇന്ത്യ.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :