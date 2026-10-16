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  4. Jasprit bumrah set to miss T20 series against Newzealand
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (18:30 IST)

ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെ വേണം, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലും ബുമ്ര കളിച്ചേക്കില്ല

Jasprit Bumrah
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (16:32 IST)
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ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയില്‍ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര കളിച്ചേക്കില്ല. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ താരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഈ നീക്കം. നിലവില്‍ ഇന്ത്യ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലും താരം കളിച്ചിരുന്നില്ല. പരിക്കില്‍ നിന്നും മോചിതനായെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കണക്കിലെടുത്ത് ബുമ്രയെ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയില്‍ കളിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ കരുതുന്നത്.
 
ഒക്ടോബര്‍ 22നാണ് വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ ടി20 സീരീസ്. ഇതിന് പിന്നാലെ നവംബര്‍ 4ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിലും താരം കളിച്ചേക്കില്ല. നവംബര്‍ 19നാണ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ അഹമ്മദാബാദില്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്ന ബുമ്ര ഈ മാസം അവസാനം ബെംഗളുരുവിലെ സെന്റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലന്‍സിലെത്തി പരിശീലനം നടത്തിയ ശേഷമാകും ന്യൂസിലന്‍ഡിലേക്ക് പുറപ്പെടുക.
 
ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെ 2027 ജനുവരിയില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ 5 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. നിലവില്‍ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ഫൈനല്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനാല്‍ ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ബുമ്രയുടെ ടെസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഈ നീക്കം. 32 കാരനായ ബുമ്ര 52 ടെസ്റ്റുകളില്‍ നിന്നായി 234 വിക്കറ്റുകളും ഏകദിനത്തില്‍ 91 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 151 വിക്കറ്റുകളും 100 ടി20 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 126 വിക്കറ്റുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.ALSO READ: സാമാന്യവിവരമില്ലെ?, അവൻ കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ 15-20 റൺസ് വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു, വിമർശനവുമായി ആർ അശ്വിൻ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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