ബും ബും... കം ബാക്ക് ആഘോഷമാക്കി ബുമ്ര, കിവീസ് ക്യാപ്റ്റനെ കബളിപ്പിച്ച് ഓഫ് സ്റ്റമ്പ് തകർത്ത് മാസ് എൻട്രി
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ബാറ്റർമാരെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റില് ബാറ്റര്മാരെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യന് സ്റ്റാര് പേസര് ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര. താരത്തിന്റെ വര്ക്ക് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തിടെ നടന്ന മത്സരങ്ങളിലൊന്നും താരം ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചിരുന്നില്ല. ടെസ്റ്റിലെ ഒരു വര്ഷത്തോളം നീണ്ട തിരിച്ചുവരവ് വിക്കറ്റുകള് പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബുമ്ര ആഘോഷമാക്കിയത്.
Some introductions are best made with a BOOM. Tom Latham gets a taste of Jasprit Bumrah's brilliance in the very first over! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZVIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
മത്സരത്തിലെ മൂന്നാം പന്തില് തന്നെ കിവീസ് നായകനെ സ്തബ്ധനാക്കികൊണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റമ്പ് തെറിപ്പിച്ചാണ് ബുമ്ര താന് തിരിച്ചെത്തിയെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പന്ത് അകത്തേക്ക് വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില് ബാറ്റ് ഉയര്ത്തിപിടിച്ച കിവീസ് നായകന് പൂര്ണ്ണമായും പിഴച്ചു. ഡാരില് മിച്ചല് ടോം ബ്ലണ്ടല് എന്നിവരെയും ബുമ്ര തന്നെ മടക്കി. അന്ഷുല് കാംബോജും ആകാശ് ദീപും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടിയതോടെ 70 റണ്സിനിടെ 5 വിക്കറ്റുകളാണ് കിവികള്ക്ക് നഷ്ടമായത്.ALSO READ: ടീമിന് മുഴുവൻ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തത്, എന്നെ ബലിയാടാക്കി: സാൻഡ്പേപ്പർ വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ബാൻക്രോഫ്റ്റ്