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  4. Ishan kishan rewrites duleep trophy record books with 350 runs in final
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (11:51 IST)

ഒറ്റ കളി, അടിച്ചെടുത്തത് 350 റൺസ്, 39 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയെഴുതി ഇഷാൻ കിഷൻ

ഒന്നാം ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ 270 റണ്‍സും രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ 80 റണ്‍സുമാണ് ഇഷാന്‍ നേടിയത്.

Ishan Kishan, Duleep trophy, Duleep trophy final, Ishan kishan record
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (11:47 IST)
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ദുലീപ് ട്രോഫിയില്‍ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതി ഈസ്റ്റ് സോണ്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഇഷാന്‍ കിഷന്‍. ഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ സൗത്ത് സോണിനെതിരെ 2 ഇന്നിങ്ങ്‌സിലുമായി 350 റണ്‍സാണ് ഇഷാന്‍ അടിച്ചെടുത്തത്. ഇതോടെ ഒരു ദുലീപ് ട്രോഫി പോരാട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സെടുക്കുന്ന താരം, ഒരു ദുലീപ് ട്രോഫി മത്സരത്തില്‍ 250 റണ്‍സെടുക്കുന്ന ആദ്യ ബാറ്റര്‍ എന്നീ നേട്ടങ്ങളും ഇഷാന്‍ സ്വന്തമാക്കി. ഒന്നാം ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ 270 റണ്‍സും രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ 80 റണ്‍സുമാണ് ഇഷാന്‍ നേടിയത്.
 
39 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോര്‍ഡാണ് ഇഷാന് മുന്നില്‍ വഴിമാറിയത്. 1987ല്‍ വെസ്റ്റ് സോണിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ നോര്‍ത്ത് സോണിനായി 320 റണ്‍സെടുത്ത രമണ്‍ ലാംബയുടെ റെക്കോര്‍ഡാണ് ഇഷാന്‍ തിരുത്തിയെഴുതിയത്. ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ 334 പന്തില്‍ 30 ഫോറും 7 സിക്‌സും സഹിതം 270 റണ്‍സാണ് ഇഷാന്‍ നേടിയത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ 98 പന്തില്‍ 9 ഫോറും 3 സിക്‌സും സഹിതം 80 റണ്‍സും ഇഷാന്‍ സ്വന്തമാക്കി.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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