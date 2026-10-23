ഇഷാൻ കിഷന് പരിക്ക്?, രണ്ടാം ടി20യിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് അവസരം ഒരുങ്ങിയേക്കും, നിർണായക മാറ്റത്തിന് സാധ്യത
ഇഷാന്റെ അഭാവത്തില് പരിഗണിക്കാന് സാധ്യതയുള്ള താരം വൈഭവാണെന്ന് കോട്ടക് സൂചിപ്പിച്ചു.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായി ഇഷാന് കിഷന്റെ പരിക്ക്. രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്പായി ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകനായ സിതാന്ഷു കോട്ടക്കാണ് ഇഷാന്റെ പരിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള സൂചന നല്കിയത്. ഇതോടെ രണ്ടാം ടി20യില് ഇഷാന് കിഷന് പകരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് ഇടം ലഭിക്കുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്. ഇഷാന്റെ അഭാവത്തില് പരിഗണിക്കാന് സാധ്യതയുള്ള താരം വൈഭവാണെന്ന് കോട്ടക് സൂചിപ്പിച്ചു.
ഒക്ടോബര് 22ന് ഹാഗ്ലി ഓവലില് നടന്ന ആദ്യ ടി20യില് ന്യൂസിലന്ഡ് ഉയര്ത്തിയ 226 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ മറികടന്നിരുന്നു. മത്സരത്തില് മൂന്നാമതായി ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഇഷാന് ബാറ്റിംഗ് ഓര്ഡറില് താഴെയാണ് കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. ഇഷാന് കിഷന്റെ അഭാവത്തില് വൈഭവ് സൂര്യവംശി എത്തുമ്പോള് വൈഭവ് ഓപ്പണിങ് റോളിലാകുമോ കളിക്കുക എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇടം കയ്യന് - വലം കയ്യന് കോമ്പിനേഷന് പിന്തുടരാനാണ് ടീം തീരുമാനമെങ്കില് സഞ്ജു സാംസണ് - അഭിഷേക് ശര്മ കൂട്ടുക്കെട്ട് തന്നെയാകും രണ്ടാം ടി20യിലും തുടരുക.
Ishan Kishan has a groin niggle, that's why Tilak Varma was promoted at 3. Ishan is unlikely to play in the 2nd T20I. In case that happens, Vaibhav Sooryavanshi has a strong chance to play. https://t.co/H7DToN4Glq— Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) October 23, 2026
ആദ്യമത്സരത്തില് റെക്കോര്ഡ് റണ് ചെയ്സ് നടത്താന് സാധിച്ചതിനാല് തന്നെ ഇന്ത്യന് ടീം ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. ന്യൂസിലന്ഡിലെ പേസിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില് ഇന്ത്യന് ബാറ്റിംഗ് നിര പ്രയാസപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു നേരെത്തെയുണ്ടായിരുന്ന കണക്കുകൂട്ടല്. എന്നാല് സഞ്ജു സാംസണ്, നമന് ധിര്, അഭിഷേക് ശര്മ, ശ്രേയസ് അയ്യര് അടക്കമുള്ള ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് ന്യൂസിലന്ഡ് ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കാനായിരുന്നു.ALSO READ: സഞ്ജുവും അഭിഷേകും തുടക്കമിട്ടു, ശ്രേയസും നമാനും ഏറ്റുപിടിച്ചു; ഒന്നാം ടി20യിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയം