ഇനിയെങ്കിലും ബാബറിനെ കോലിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നിർത്താമോ: ഇർഫാൻ പത്താൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരത്തിലും പാക് സൂപ്പര് താരം ബാബര് അസം നിറം മങ്ങിയതോടെ ബാബര് അസം- വിരാട് കോലി താരതമ്യം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ ഇര്ഫാന് പത്താന്. സമ്മര്ദ്ദഘട്ടങ്ങളില് മത്സരങ്ങള് ജയിപ്പിക്കുന്നത് ശീലമാക്കിയിട്ടുള്ള വിരാട് കോലിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടാന് ബാബര് അര്ഹനല്ലെന്ന് ഇര്ഫാന് പറയുന്നു.
ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തില് 7 പന്തില് 5 റണ്സ് മാത്രമാണ് ബാബര് നേടിയത്. 2022ലെ ലോകകപ്പില് പാകിസ്ഥാനെതിരെ കോലി നടത്തിയ പ്രകടനം മുന്നോട്ട് വെച്ചാണ് ഇര്ഫാന് ചോദ്യം ഉയര്ത്തിയത്. അത്രയും വലിയ സമ്മര്ദ്ദത്തില് ബാബര് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു ഇന്നിങ്ങ്സ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ?, കോലി എത്ര തവണ സമ്മര്ദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിക്കറ്റുകള് തുടര്ച്ചയായി വീഴുമ്പോള് സിംഗിളുകളും ഡബിളുകളും കണ്ടെത്തി 15 ഓവരെ വരെ എത്തിക്കണമായിരുന്നു. ഇന്നിങ്ങ്സ് പടുക്കാനാണ് ബാബര് ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇന്ത്യ 175 എടുത്തപ്പോള് തന്നെ മത്സരം പാകിസ്ഥാന്റെ കൈവിട്ടു പോയി. അത്ര വലിയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരാനുള്ള കരുത്ത് പാകിസ്ഥാനില്ല. ഇര്ഫാന് പത്താന് പറഞ്ഞു.