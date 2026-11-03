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  4. IPL 2027 Mega Trade: Hardik Pandya Set to Join Punjab Kings; Arshdeep Singh to Move to Mumbai Indians
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 3 November 2026 (19:20 IST)

സർപ്രൈസ് ഡീലോ, ഹാർദ്ദിക്കിനായി രംഗത്തിറങ്ങി പഞ്ചാബ്, പകരമായി അർഷദീപിനെ നൽകും!

Hardik Pandya
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (18:02 IST)
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ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിന് മുന്നോടിയായി ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് വമ്പന്‍ ട്രേഡ് ഡീല്‍ അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയെ സ്വന്തമാക്കാന്‍ പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സാണ് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന് പകരമായി അര്‍ഷദീപ് സിങ്ങിനെ നല്‍കാന്‍ പഞ്ചാബ് സമ്മതിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇരു ഫ്രാഞ്ചൈസികളും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ അവസാനഘട്ടത്തിലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.
 
ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യക്ക് പകരമായി പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിന്റെ ഇടങ്കയ്യന്‍ ഫാസ്റ്റ് ബൗളര്‍ അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്, വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ വിഷ്ണു വിനോദ് എന്നിവരെയാകും പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ് മുംബൈയ്ക്ക് നല്‍കുക. പരിചയസമ്പന്നനായ ഓള്‍ റൗണ്ട് താരത്തിനായി പഞ്ചാബ് പരിശീലകന്‍ റിക്കി പോണ്ടിംഗ് പ്രത്യേകം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് ട്രേഡ് ഡീല്‍ ചര്‍ച്ചകളെ സജീവമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്‌ക്കൊപ്പം അര്‍ഷദീപും ടീമിലെത്തുന്നതോടെ പേസ് നിര ശക്തമാക്കാന്‍ മുംബൈയ്ക്കും സാധിക്കും.
 
2024-ല്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സില്‍ നിന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിലേക്ക് ക്യാപ്റ്റനായി തിരിച്ചെത്തിയ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയെ സ്വന്തമാക്കാന്‍ മറ്റ് ചില പ്രമുഖ ഫ്രാഞ്ചൈസികളും നീക്കം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊന്നും തന്നെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കെത്തിയിട്ടില്ല. ഡിസംബറില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐപിഎല്‍ മിനി താരലേലത്തിന് മുന്‍പെ ഡീല്‍ നടന്നേക്കുമെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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