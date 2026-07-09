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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (17:27 IST)

ഒരു ക്യാപ്റ്റനല്ലെ ശ്രേയസ്, ഉപയോഗിച്ചത് മോശം ഭാഷ, സഹതാരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കരുത് : ദിനേഷ് കാർത്തിക്

India vs England T20I, India T20 captain
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (17:27 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (17:28 IST)
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ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിലേറ്റ പരാജയത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം ബാറ്റിങ് നിരയെ പരസ്യമായി വിമര്‍ശിച്ച നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നടപടിയില്‍ അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്. മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ 125 റണ്‍സിന്റെ കനത്ത പരാജയമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റിംഗ് അങ്ങേയറ്റം കൊള്ളരുതാത്തതും ദയനീയവുമായിരുന്നു എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ശ്രേയസ് നടത്തിയത്. ഒരു ക്യാപ്റ്റന്‍ തന്റെ സ്വന്തം സഹതാരങ്ങളെയും ബാറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിനെയും പൊതുവേദിയില്‍ ഇത്തരം കടുത്ത വാക്കുകളുപയോഗിച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അസാധാരണമാണെന്ന് കാര്‍ത്തിക് വ്യക്തമാക്കി.
 
പ്രമുഖ കായിക മാധ്യമമായ *ക്രിക്ബസിനോട് സംസാരിക്കവേയാണ് കാര്‍ത്തിക് തന്റെ വിയോജിപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യ മോശമായാണ് ബാറ്റ് ചെയ്തതില്‍ എന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. കുറെ കാലങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനവുമാണ്. എന്നാല്‍ സ്വന്തം ടീമിനെ ഒരു ക്യാപ്റ്റന്‍ ഇങ്ങനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നത് വിചിത്രമാണ്. കാര്‍ത്തിക് പറഞ്ഞു.
 
നായകനെന്ന നിലയില്‍ ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഇന്ത്യയെ ഒരു മത്സരത്തിലും വിജയിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രേയസിനായിട്ടില്ല. ഇത് മൂലം ശ്രേയസിന്റെ മുകളിലുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രസ്‌ട്രേഷനും മനസിലാക്കാന്‍ പറ്റുന്നതാണെന്നും ബാറ്ററെന്ന നിലയില്‍ മുന്‍പോട്ട് വന്ന് ശ്രേയസ് തന്നെയാണ് ടീമിന് മാതൃകയാവേണ്ടതെന്നും ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
 
ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിരയില്‍ ശ്രേയസ് ഇപ്പോഴും നിര്‍ണായക ഘടകമാണെന്നും, ഐപിഎല്ലില്‍ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിനെ നയിച്ചതുപോലെ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ മുഖം മാറുമെന്നും കാര്‍ത്തിക് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.ALSO READ: എന്തിനാണ് തിലകിനെ പേസർമാരിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിക്കുന്നത്, ഒഴിവാക്കു പകരം സഞ്ജുവിനെ ഇറക്കു: ശ്രീകാന്ത്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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