ശനി, 8 നവം‌ബര്‍ 2025
പന്തിന് പരിക്ക്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പരമ്പരയ്ക്കൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടി

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ശനി, 8 നവം‌ബര്‍ 2025 (14:16 IST)
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ആരംഭിക്കാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററായ റിഷഭ് പന്തിന് വീണ്ടും പരിക്ക്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ എ ടീമിനെതിരായ അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം രാവിലത്തെ സെഷനിലാണ് പന്തിന് പരിക്കേറ്റത്. ആദ്യം ഇടത് കയ്യിലും പിന്നീട് ഗ്രോയിനിനടുത്തും പരിക്കേറ്റതോടെ വൈദ്യസഹായം തേടിയ ശേഷമാണ് പന്ത് കളം വിട്ടത്.

22 പന്തുകള്‍ മാത്രം നേരിട്ട ശേഷമാണ് പന്ത് മടങ്ങിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയില്‍ ക്രിസ് വോക്‌സിന്റെ പന്ത് കാലില്‍ കൊണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് 3 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പന്ത് മൈതാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എയ്‌ക്കെതിരായ ആദ്യ അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റില്‍ 90 റണ്‍സ് നേടി മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് പന്ത് നടത്തിയിരുന്നു.






