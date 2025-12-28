ഞായര്‍, 28 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദിക്ക് പരിക്ക്, ടി20 ലോകകപ്പിന് മുൻപെ പാക് ക്യാമ്പിൽ ആശങ്ക

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 28 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (12:51 IST)
2026ലെ ടി20 ലോകകപ്പിന് ആഴ്ചകള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കെ പാക് ക്യാമ്പില്‍ ആശങ്കയായി സൂപ്പര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദിയുടെ പരിക്ക്. ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നടക്കുന്ന ബിഗ് ബാഷ് ലീഗില്‍ ബ്രിസ്‌ബേന്‍ ഹീറ്റിനായി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് താരത്തിന്റെ വലതുകാല്‍ മുട്ടിന് പരിക്കേറ്റത്.

ശനിയാഴ്ച അഡലെയ്ഡ് സ്‌ട്രൈക്കേഴ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് താരത്തിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായത്. മത്സരത്തില്‍ 3 ഓവര്‍ എറിഞ്ഞ അഫ്രീദി 26 റണ്‍സ് വഴങ്ങിയെങ്കിലും വിക്കറ്റൊന്നും നേടിയിരുന്നില്ല. മത്സരത്തിന്റെ പതിനാലാം ഓവറില്‍ മിഡ് ഓണില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് താരത്തിന്റെ മുട്ടിന് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടത്.

പരിക്കിന്റെ തീവ്രത അറിയാന്‍ താരം ഉടന്‍ തന്നെ സ്‌കാനിങ്ങിന് വിധേയനാകും. ഫെബ്രുവരി 7 ന് ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോയില്‍ നെതര്‍ലാന്‍ഡ്‌സിനെതിരെയാണ് ലോകകപ്പില്‍ പാകിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ മത്സരം. ഫെബ്രുവരി 15ന് ഇന്ത്യക്കെതിരെയും പാകിസ്ഥാന് മത്സരമുണ്ട്.



