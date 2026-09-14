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  4. Indian women's team refused to accept trophy from Mohsin naqvi
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (10:50 IST)

ബിസിസിഐ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിട്ടും അതിഥിയായെത്തിയത് മൊഹ്സിൻ നഖ്‌വി, ഫൈനൽ ജയിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ട്രോഫിയില്ല!

Indian Women's Team, Asia cup final,Mohsin Naqvi,BCCI
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (10:52 IST)
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ഏഷ്യാകപ്പ് പുരുഷ വിഭാഗത്തിലെ വിവാദസംഭവങ്ങളുടെ ആവര്‍ത്തനം വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലും. ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ശ്രീലങ്കയെ തോല്‍പ്പിച്ചെങ്കിലും ട്രോഫി വാങ്ങാനാവാതെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ ആഘോഷിച്ചത്. നേരത്തെ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ടീം ഏഷ്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ചെയര്‍മാന്‍ കൂടിയായ പിസിബി തലവനായ മൊഹ്‌സിന്‍ ഖാനില്‍ നിന്ന് ട്രോഫി വാങ്ങാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ട്രോഫിയില്ലാതെയായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ ആഘോഷങ്ങള്‍. ഇതിന്റെ ആവര്‍ത്തനമാണ് ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് കൗറും സംഘവും ഇക്കുറി നടത്തിയത്.
 
ദുബായില്‍ നടന്ന ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ശ്രീലങ്കയെ 72 റണ്‍സിനാണ് ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ തകര്‍ത്തത്. തങ്ങളുടെ എട്ടാം ഏഷ്യാകപ്പ് കിരീടമാണ് ഇതോടെ ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ നേടിയത്. മൊഹ്‌സിന്‍ നഖ്വിയാണ് ട്രോഫി നല്‍കുന്നതെങ്കില്‍ ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന നേരത്തെ തന്നെ ബിസിസിഐ ഏഷ്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സില്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ പക്ഷേ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകള്‍ വഴി പിന്നീട് ട്രോഫി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ വ്യക്തമാക്കി.
 
ഒന്നരവര്‍ഷം മുന്‍പുള്ള അതേ നിലപാടാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്. രാജ്യത്തിനായി ജീവന്‍ നല്‍കിയ ധീര ജവാന്മാരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാടില്‍ മാറ്റം വരുത്താതെ തുടരാന്‍ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി സൈകിയയെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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