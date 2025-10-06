തിങ്കള്‍, 6 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

India Women vs Pakistan Women: ഇന്ത്യക്കു മുന്നില്‍ തോല്‍ക്കാന്‍ തന്നെ വിധി; വനിത ലോകകപ്പില്‍ പാക്കിസ്ഥാനെ കെട്ടുകെട്ടിച്ചത് 88 റണ്‍സിന്

10 ഓവറില്‍ 20 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ക്രാന്തി ഗൗഡ് ആണ് കളിയിലെ താരം

India Women, Pakistan Women, India Women vs Pakistan Women World Cup, India vs Pakistan, ഇന്ത്യ വുമണ്‍, പാക്കിസ്ഥാന്‍ വുമണ്‍, ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാന്‍
രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 6 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (08:06 IST)
India Women vs Pakistan Women

India Women vs Pakistan Women: ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഇന്ത്യക്കു മുന്നില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ വീണു. വനിത ലോകകപ്പില്‍ പാക്കിസ്ഥാനെ 88 റണ്‍സിനാണ് ഇന്ത്യ തോല്‍പ്പിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 50 ഓവറില്‍ 247 റണ്‍സിനു ഓള്‍ഔട്ട് ആയപ്പോള്‍ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഏഴ് ഓവര്‍ ശേഷിക്കെ 159 റണ്‍സിനു പുറത്തായി.

10 ഓവറില്‍ 20 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ക്രാന്തി ഗൗഡ് ആണ് കളിയിലെ താരം. പാക്കിസ്ഥാന്‍ ബാറ്റര്‍മാരെ ഗൗഡ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ വെള്ളംകുടിപ്പിച്ചു. ദീപ്തി ശര്‍മയ്ക്കു മൂന്നും സ്‌നേഹ് റാണയ്ക്കു രണ്ടും വിക്കറ്റ്.

സിദ്ര അമിന്‍ 106 പന്തില്‍ 81 റണ്‍സുമായി പൊരുതിനോക്കിയെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. നഥാലിയ പെര്‍വൈസ് 46 പന്തില്‍ 33 റണ്‍സെടുത്തു. മറ്റാര്‍ക്കും പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനായില്ല.

ഇന്ത്യക്കായി ഹര്‍ലീന്‍ ദിയോള്‍ (65 പന്തില്‍ 46), റിച്ച ഗോഷ് (20 പന്തില്‍ 35), ജെമിമ റോഡ്രിഗസ് (37 പന്തില്‍ 32), പ്രതിക റാവല്‍ (37 പന്തില്‍ 31), ദീപ്തി ശര്‍മ (33 പന്തില്‍ 25), സ്മൃതി മന്ദാന (32 പന്തില്‍ 23) എന്നിവര്‍ പൊരുതി.

രണ്ട് കളികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ രണ്ടിലും ജയിച്ച ഇന്ത്യ ഒന്നാമത്. രണ്ടില്‍ രണ്ടും തോറ്റ പാക്കിസ്ഥാന്‍ പോയിന്റ് ടേബിളില്‍ ആറാമതാണ്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :