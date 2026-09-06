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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (09:06 IST)

എന്ത് റൈവൽറി, പാകിസ്ഥാൻ വനിതകളെ 55 റൺസിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യ, ഏഷ്യാ കപ്പിൽ വമ്പൻ വിജയം

ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ കരുത്തുകാട്ടിയപ്പോള്‍ പാക് ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാനായില്ല.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (08:45 IST)
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വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടത്തില്‍ പാകിസ്ഥാനെ കശക്കിയെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍. മത്സരത്തില്‍ 7 വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന്‍ 55 റണ്‍സില്‍ ഓളൗട്ടായപ്പോള്‍ വെറും 8.4 ഓവറിലാണ് ഇന്ത്യ വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ കരുത്തുകാട്ടിയപ്പോള്‍ പാക് ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാനായില്ല.
 
 ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാന്‍ വിക്കറ്റൊന്നും നഷ്ടമാകാതെ 27 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ നിന്നാണ് 35- 6 എന്ന നിലയിലേക്ക് തകര്‍ന്നടിഞ്ഞത്. ഓപ്പണര്‍മാരായ മുനീബ അലിയും ഷവാലി സുല്‍ഫിക്കറും രണ്ടക്കം കടന്നപ്പോള്‍ പിന്നീട് വന്നവര്‍ക്കൊന്നും അതിന് സാധിച്ചില്ല. പാകിസ്ഥാന്‍ ക്യാപ്റ്റനായ ഫാത്തിമ സനയടക്കം 4 പേരാണ് പാക് നിരയില്‍ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായത്.
 
 അനായാസവിജയം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിച്ചതെങ്കിലും മത്സരത്തില്‍ ഫാത്തിമ സന എറിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഓവറില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഷഫാലി വര്‍മയെയും പ്രതിക റാവലിനെയും നഷ്ടമായി. ഷഫാലി വര്‍മ 12 റണ്‍സും പ്രതിക റാവല്‍ 4 റണ്‍സുമെടുത്ത് പുറത്തായതോടെ 18-2 എന്ന നിലയിലായി ഇന്ത്യ. 9 റണ്‍സെടുത്ത സ്മൃതി മന്ദാനയും പിന്നീട് പുറത്തായെങ്കിലും നാലാം വിക്കറ്റില്‍ ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് കൗറും ദീപ്തി ശര്‍മയും ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയെ അനായാസ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. പാകിസ്ഥാനായി ഫാത്തിമ സന 3 വിക്കറ്റെടുത്തു. ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാരില്‍ 3 വിക്കറ്റുകള്‍ വീതം വീഴ്ത്തിയ ശ്രീ ചരണി, പ്രേമ റാവത്ത് എന്നിവരാണ് തിളങ്ങിയത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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