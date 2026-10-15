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  4. India vs West Indies 4th T20I Scorecard Sanju Samson
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Thursday, 15 October 2026 (08:09 IST)

India vs West Indies, 4th T20I: ബൗളർമാർ ചെണ്ടകളായി, ജയിക്കണമെന്ന ബോധം സഞ്ജുവിന് മാത്രം; പരമ്പര 2-2

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (08:09 IST)
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Sanju Samson

West Indies vs India, 4th T20I: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ നാലാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 24 റൺസ് തോൽവി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 247 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ 223 ന് ഓൾഔട്ടായി. 
 
സഞ്ജു മാത്രം !
 
ജയിക്കണമെന്ന വിചാരത്തോടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്തത് ഓപ്പണർ സഞ്ജു സാംസൺ മാത്രം. 23 പന്തിൽ ആറ് ഫോറും നാല് സിക്‌സും സഹിതം 56 റൺസുമായി സഞ്ജു ഇന്ത്യക്ക് പ്രതീക്ഷയേകി. തിലക് വർമയും (25 പന്തിൽ 43), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയും (20 പന്തിൽ 41) രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. അഭിഷേക് ശർമ (24 പന്തിൽ 29), ഇഷാൻ കിഷൻ (മൂന്ന് പന്തിൽ ആറ്), ശ്രേയസ് അയ്യർ (11 പന്തിൽ 16), നമാൻ ധിർ (പൂജ്യം), അക്‌സർ പട്ടേൽ (അഞ്ച് പന്തിൽ മൂന്ന്) എന്നിവർ നിരാശപ്പെടുത്തി. 
 
കീമോ പോളിന് അഞ്ച് ! 
 
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനായ കീമോ പോൾ നാല് ഓവറിൽ 41 വഴങ്ങി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ഗുഡകേഷ് മോത്തിക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റും. റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡും ഷമാർ സ്പ്രിഗറും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. 
 
അടിവാങ്ങി ബൗളർമാർ 
 
നാല് ഓവറിൽ 36 വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ പ്രിൻസ് യാദവ് ഒഴികെ ഇന്ത്യക്കായി പന്തെറിഞ്ഞ എല്ലാവരും 10 മുകളിൽ ഇക്കോണമി വഴങ്ങി. മായങ്ക് യാദവിന് നാല് ഓവറിൽ 52 റൺസ്, അർഷ്ദീപ് സിങ് നാല് ഓവറിൽ 52 വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റാണ് വീഴ്ത്തിയത്. അക്‌സർ പട്ടേൽ നാല് ഓവറിൽ 45, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി മൂന്ന് ഓവറിൽ 39, നമാൻ ധിർ ഒരോവറിൽ 19 എന്നിങ്ങനെയും പിശുക്കില്ലാതെ വഴങ്ങി. 
 
പരമ്പര 
 
ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടി20 പരമ്പര ഇതോടെ 2-2 എന്ന നിലയിലായി. ഒക്ടോബർ 17 ശനിയാഴ്ച ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന അഞ്ചാം ടി20 ജയിക്കുന്നവർക്ക് പരമ്പര. Also Read: ഡൽഹിയെ കപ്പടിപ്പിക്കുമോ ഈ 'ലെഫ്റ്റി' കോംബോ?
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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