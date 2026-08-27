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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (12:44 IST)

India vs Srilanka 2nd Test : പ്രതിരോധം തീർത്ത് ദിനുഷയും നുവന്തയും, കൊളംബോ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിലേക്കോ?

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (12:47 IST)
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ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിജയത്തിന് തടസ്സം നിന്ന് നുവന്ത- ദിനുഷ കൂട്ടുക്കെട്ട്.  മത്സരത്തില്‍ നാലാം ദിനം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ 229 റണ്‍സിന് 6 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക.അഞ്ചാം ദിനത്തില്‍ ശക്തമായ ബൗളിങ് ആക്രമണം നടത്തി ശ്രീലങ്ക ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞാല്‍ മാത്രം മതി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയിക്കാനെന്ന നിലയിലാണ് മത്സരം തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിയുമ്പോള്‍ 329 റണ്‍സിന് 6 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലാണ് ശ്രീലങ്ക. നിലവില്‍ 116 റണ്‍സിന്റെ ലീഡാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്കുള്ളത്.
 
നേരത്തെ ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെയും ധ്രുവ് ജുറലിന്റെയും സെഞ്ചുറി കരുത്തില്‍ ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ 503 റണ്‍സാണ് ഇന്ത്യ അടിച്ചെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ 290 റണ്‍സിന് പുറത്താക്കുകയും ഫോളോ ഓണ്‍ ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നാലാം ദിനത്തില്‍ 6 ശ്രീലങ്കന്‍ വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയതിനാല്‍ അഞ്ചാം ദിനത്തില്‍ വിക്കറ്റുകള്‍ കണ്ടെത്തി ശ്രീലങ്കന്‍ വാലറ്റത്തെ തകര്‍ക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഒരറ്റത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന് കൊണ്ട്  ധിനുഷ- നുവന്ത സഖ്യം പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.
 
 106 പന്തില്‍ 55 റണ്‍സുമായി സൊനല്‍ ധിനുഷയും 149 പന്തില്‍ 46 റണ്‍സുമായി കേഷര നുവാന്തയുമാണ് നിലവില്‍ ക്രീസിലുള്ളത്. ഇവര്‍ക്ക് പുറമെ 173 പന്തില്‍ 92 റണ്‍സുമായി പസിന്ദു സൂര്യഭണ്ഡാരെയും ശ്രീലങ്കന്‍ നിരയില്‍ തിളങ്ങി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി മാനവ് സുത്താര്‍ 2 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോള്‍ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, സാരാന്‍ഷ് ജെയിന്‍, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവര്‍ ഓരോ വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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