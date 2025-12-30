ബുധന്‍, 31 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

India W vs Sri Lanka W: അഞ്ചാം ടി20 യിലും ജയം; ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പര ഇന്ത്യ തൂത്തുവാരി

തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം തകര്‍ച്ചയോടെയായിരുന്നു

India, Sri Lanka, India W vs Sri Lanka W, India vs Sri Lanka Women T20 Series, ഇന്ത്യ വുമണ്‍, ശ്രീലങ്ക വുമണ്‍
രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 30 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (23:23 IST)

India Women vs Sri Lanka Women: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് 15 റണ്‍സ് ജയം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 175 റണ്‍സ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ 160 ശ്രീലങ്ക 160 റണ്‍സാണ് എടുത്തത്.

തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം തകര്‍ച്ചയോടെയായിരുന്നു. ഷഫാലി വര്‍മ (അഞ്ച്), ജെ കമാലിനി (12), ഹര്‍ലീന്‍ ഡിയോള്‍ (13) എന്നിവര്‍ വേഗം കൂടാരം കയറി. ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗര്‍ 43 പന്തില്‍ ഒന്‍പത് ഫോറും ഒരു സിക്‌സും സഹിതം 68 റണ്‍സ് നേടി ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്‌കോററായി. ഹര്‍മന്‍ തന്നെയാണ് കളിയിലെ താരം. അരുന്ധതി റെഡ്ഡി (11 പന്തില്‍ പുറത്താകാതെ 27), അമന്‍ജോത് കൗര്‍ (18 പന്തില്‍ 21) എന്നിവരും ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡിലേക്ക് നിര്‍ണായക സംഭാവന നല്‍കി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി ഓപ്പണര്‍ ഹസിനി പെരേര (42 പന്തില്‍ 65), വണ്‍ഡൗണ്‍ താരം ഇമേഷ ദുലാനി (39 പന്തില്‍ 50) എന്നിവര്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടിയെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. ഇന്ത്യക്കായി ദീപ്തി ശര്‍മ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, സ്‌നേഹ് റാണ, വൈഷ്ണവി ശര്‍മ, ശ്രീ ചരണി, അമന്‍ജോത് കൗര്‍ എന്നിവര്‍ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇന്ത്യ തൂത്തുവാരി. അഞ്ച് കളികളില്‍ നിന്ന് 241 റണ്‍സ് നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ ഷഫാലി വര്‍മയാണ് പരമ്പരയിലെ താരം.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :