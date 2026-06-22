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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 22 June 2026 (12:52 IST)

ഓൾറൗണ്ട് മികവുമായി മരിസെയ്ൻ കാപ്പ്, വനിതാ ടി20യിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോൽവി

ബൗളിങ്ങില്‍ 2 വിക്കറ്റും ബാറ്റിങ്ങില്‍ 81 റണ്‍സും നേടിയ മാരിസണ്‍ കാപ്പാണ് മത്സരത്തിലെ താരം.

India vs South Africa, marizanne Kapp, T20 worldcup, Women's Worldcup
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (12:52 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (12:54 IST)
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വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പില്‍  ഇന്ത്യയുടെ സെമിഫൈനല്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ പരാജയം. ഓള്‍ഡ് ട്രാഫോര്‍ഡില്‍ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ ആറു വിക്കറ്റിന് കീഴടക്കിയാണ് പ്രോട്ടീസ് വനിതകള്‍ നിര്‍ണായക വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ 159 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം 19.1 ഓവറില്‍ നാല് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മറികടക്കുകയായിരുന്നു. 45 പന്തില്‍ 81 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന സീനിയര്‍ താരം മാരിസെയ്ന്‍ കാപ്പിന്റെ പ്രകടനമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് അനായാസവിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
 
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഷഫാലി വര്‍മയുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തോടെ മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ മറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്കൊന്നും തന്നെ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനായില്ല. ബൗളിങ്ങില്‍ ഷബ്‌നം ഇസ്മായിലും മാരിസാന്‍ കാപ്പും 2 വിക്കറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. ഇന്ത്യന്‍ നിരയില്‍ 15 പന്തില്‍ 31 റണ്‍സെടുത്ത ഷെഫാലി വര്‍മയാണ് ടോപ് സ്‌കോറര്‍. നാലോവറുകളില്‍ 27 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങി 2 വിക്കറ്റുകളാണ് കാപ്പ് നേടിയത്.
 
159 റണ്‍സ് പിന്തുടര്‍ന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ തിരിച്ചടിയേറ്റു. പവര്‍പ്ലേയില്‍ 25 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടെ തന്നെ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ മുന്‍തൂക്കം നേടുമെന്ന ഘട്ടത്തില്‍ തസ്മിന്‍ ബ്രിറ്റ്‌സിനൊപ്പം നിര്‍ണായക് കൂട്ടുക്കെട്ട് സൃഷ്ടിച്ച മാരിസന്‍ കാപ്പാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയസാധ്യത ഇല്ലാതാക്കിയത്. 45 പന്തില്‍ 7 ഫോറും 4 സിക്‌സും സഹിതം പുറത്താകാതെ 81 റണ്‍സാണ് കാപ്പ് നേടിയത്. 36 പന്തില്‍ 40 റണ്‍സുമായി ബ്രിട്ട്‌സ് മികച്ച പിന്തുണ നല്‍കി. ബൗളിങ്ങില്‍ 2 വിക്കറ്റും ബാറ്റിങ്ങില്‍ 81 റണ്‍സും നേടിയ മാരിസണ്‍ കാപ്പാണ് മത്സരത്തിലെ താരം.
 
 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ തോല്‍വിയോടെ ഇന്ത്യയുടെ സെമിഫൈനല്‍ സാധ്യതകള്‍ക്ക് മങ്ങലേറ്റു. സെമിഫൈനല്‍ യോഗ്യത നേടാനായി ശേഷിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയും ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെയും നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ സെമി ഫൈനല്‍ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്താകാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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