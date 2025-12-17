ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
India vs South Africa: സൂര്യയ്ക്കും ഗില്ലിനും ഇന്ന് നിർണായകം, ഇന്ത്യ- ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നാലാം ടി20 ഇന്ന്

India vs South Africa 2nd T20I, India South Africa, Shubman Gill, Suryakumar Yadav, നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിനും ഉപനായകന്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിനും വിമര്‍ശനം
Suryakumar Yadav and Shubman Gill
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (14:34 IST)
ഇന്ത്യ- ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടി20 പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരം ഇന്ന് ലഖ്‌നൗവില്‍. 5 മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ 3 മത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ 2 മത്സരങ്ങള്‍ വിജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പരയില്‍ 2-1 ന് മുന്നിലാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരം വിജയിച്ചാല്‍ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കും. പരമ്പരയില്‍ മുന്നിലാണെങ്കിലും ലോകകപ്പ് അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിനും ഉപനായകന്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിനും ഫോം വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്തതാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്‍പായി ക്യാപ്റ്റനും ഉപനായകനും ഒരു പോലെ നിറം മങ്ങിയതില്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് നിരാശയേറെയാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ 28 റണ്‍സ് നേടാനായെങ്കിലും ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിനെതിരെ വ്യാപകമായ വിമര്‍ശനമാണ് ഉയരുന്നത്. ദേശീയ ടീമില്‍ അവസരം കാത്ത് സഞ്ജു സാംസണ്‍, യശ്വസി ജയ്‌സ്വാള്‍,റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങള്‍ നില്‍ക്കെ ഗില്ലിന് തുടര്‍ച്ചയായി അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് ശരിയായ സന്ദേശമല്ലെന്നാണ് ആരാധകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 18 ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളിലും പരാജയമായിട്ടും നായകനായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് ടീമില്‍ തുടരുന്നതെന്നും ആരാധകര്‍ പറയുന്നു.


ഇരു താരങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും കടുത്ത വിമര്‍ശനമുയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തേണ്ടത് ഇരുവര്‍ക്കും അനിവാര്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാം മത്സരത്തില്‍ പരിക്ക് മൂലം മാറിനിന്ന അക്ഷര്‍ പട്ടേല്‍ നാലാം മത്സരത്തില്‍ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ തിരിച്ചെത്തും. അക്‌സര്‍ തിരിച്ചെത്തുമ്പോള്‍ കുല്‍ദീപ് യാദവാകും തിരിച്ചെത്തുക. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.


