സഞ്ജു തുടങ്ങിവെച്ചു, കത്തികയറി നമൻ ധിർ, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ആദ്യ ടി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പൻ വിജയം
മികച്ച ടച്ചിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇന്സൈഡ് എഡ്ജായി 67 റണ്സില് നില്ക്കെ സഞ്ജു പുറത്തായി
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പന് വിജയം. ന്യൂസിലന്ഡിലെ പേസിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലന്ഡ് ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സിന്റെ അര്ധസെഞ്ചുറിയുടെ(82) മികവില് 224 റണ്സാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. പേസിനെ തുണയ്ക്കുന്ന ന്യൂസിലന്ഡിലെ പിച്ചില് വലിയ വിജയലക്ഷ്യമാകുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും സഞ്ജു സാംസണും അഭിഷേക് ശര്മയും ചേര്ന്ന് മികച്ച തുടക്കം നല്കിയതോടെ ഇന്ത്യ വലിയ പ്രയാസങ്ങളിലാതെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു.
5.5 ഓവറില് 93 റണ്സ് സ്കോര്ബോര്ഡില് ചേര്ത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ് ജോഡി പിരിഞ്ഞത്. അഭിഷേക് ശര്മ 12 പന്തില് 29 റണ്സ് നേടി പുറത്തായതിന് ശേഷവും സഞ്ജു സാംസണ് ബാറ്റിംഗ് തുടര്ന്നു. എന്നാല് മികച്ച ടച്ചിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇന്സൈഡ് എഡ്ജായി 67 റണ്സില് നില്ക്കെ സഞ്ജു പുറത്തായി പിന്നാലെ തന്നെ തിലക് വര്മയും ഇഷാന് കിഷനും പുറത്തായത് ടീമിനെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കിയെങ്കിലും അക്ഷര് പട്ടേലും ശ്രേയസ് അയ്യരും ചേര്ന്ന് സ്കോര് ഉയര്ത്തുകയായിരുന്നു.
28 പന്തില് 42 റണ്സ് നേടിയ ശ്രേയസ് അയ്യര് ഇന്ത്യന് വിജയം ഏകദേശം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്. അവസാന ഓവറുകളില് തകര്ത്തടിച്ച നമന് ധിറാണ് ഇന്ത്യന് വിജയം എളുപ്പമാക്കിയത്. 15 പന്തില് 5 ഫോറും 2 സിക്സുമടക്കം പുറത്താകാതെ 42 റണ്സ് നേടിയ നമന് ധിറാണ് ഇന്ത്യന് വിജയം എളുപ്പമാക്കിയത്. ന്യൂസിലന്ഡിനായി മിച്ചല് സ്റ്റാന്റനറും മിച്ചല് ബ്രേസ്വെല്ലും 2 വിക്കറ്റ് വീതം സ്വന്തമാക്കി. ആദം മില്നെയും ലോക്കി ഫെര്ഗൂസണും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.ALSO READ: 'ചേട്ടൻ പവർ'; കിവീസിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ സഞ്ജുവിന് അർധ സെഞ്ചുറി