വിജയം തുടരാൻ ഇന്ത്യ, രണ്ടാം ടി20 ഇന്ന്, സഞ്ജുവിനും ഇഷാനും നിർണായകം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026 (13:15 IST)
ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലന്ഡ് ടി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ഇന്ന് റായ്പൂരില് നടക്കും. വൈകീട്ട് ഏഴിന് തുടങ്ങുന്ന മത്സരം സ്റ്റാര് സ്പോര്ട്സിലും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും തത്സമയം കാണാനാകും.നാഗ്പൂരില് നടന്ന ആദ്യ ടി20യില് ഇന്ത്യ കാഴ്ചവെച്ച ആധികാരിക പ്രകടനം തുടരാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ആദ്യ മത്സരത്തില് തകര്പ്പന് ബാറ്റിങ് പ്രകടനം നടത്തിയ അഭിഷേക് ശര്മയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ആയുധം. വലിയ സ്കോര് നേടാനായില്ലെങ്കിലും മത്സരത്തില് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്താന് ഇന്ത്യന് നായകന് സൂര്യകുമാറിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഫിനിഷറെന്ന നിലയില് റിങ്കു സിംഗ് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നതും ഇന്ത്യന് പ്രതീക്ഷകള് ഉയര്ത്തുന്നതാണ്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് നിറം മങ്ങിയ സഞ്ജു സാംസണും ഇഷാന് കിഷനും പരമ്പരയിലെ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങള് നിര്ണായകമാണ്.
ലോകകപ്പ് ടീമംഗമായതിനാല് ഇഷാന് കിഷന് മൂന്നാം നമ്പറില് തുടരും.ബൗളിങ്ങില് ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അര്ഷ്ദീപ് സിംഗ്, ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവര്ക്കൊപ്പം വരുണ് ചക്രവര്ത്തി, ശിവം ദുബെ തുടങ്ങി ശക്തമായ നിരയാണ് ടീമിലുള്ളത്. കൈവിരലിന് പരിക്കേറ്റ അക്ഷര് പട്ടേല് ഇന്ന് പുറത്തിരുന്നേക്കും. അക്ഷര് പട്ടേലിന് പകരം കുല്ദീപ് യാദവോ, രവി ബിഷ്ണോയിയോ ടീമില് ഇടം പിടിക്കും.
അതേസമയം, ആദ്യ തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനാണ് ന്യൂസിലന്ഡ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഡെവണ് കോണ്വേ, റാചിന് രവീന്ദ്ര, ഡാരില് മിച്ചല് എന്നിവരുടെ ബാറ്റിങ്ങിലാണ് ന്യൂസിലന്ഡ് പ്രതീക്ഷ. ബൗളിങ്ങില് ജേക്കബ് ഡഫി മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യന് ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തുടക്കത്തിലെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കുക എന്നതാകും രണ്ടാം മത്സരത്തില് ന്യൂസിലന്ഡിന്റെ ലക്ഷ്യം.