India vs New Zealand ODI Series: ഫോം തുടരാൻ കോലിയും രോഹിത്തും; ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കം
India vs New Zealand ODI Series
India vs New Zealand ODI Series: ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ (നവംബർ 4) തുടക്കമാകും. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്. ഓക് ലൻഡിലെ ഈഡൻ പാർക്കിലാണ് ഒന്നാം ഏകദിനം നടക്കുക.
ഏകദിന പരമ്പര, മത്സരക്രമം
ഒന്നാം ഏകദിനം - നവംബർ 4 - ഓക് ലൻഡ്
രണ്ടാം ഏകദിനം - നവംബർ 7 - വെല്ലിങ്ടൺ
മൂന്നാം ഏകദിനം - നവംബർ 10 - ഹാമിൽട്ടൺ
നാലാം ഏകദിനം - നവംബർ 13 - മൗണ്ട് മൗൻഗന്യു
അഞ്ചാം ഏകദിനം - നവംബർ 15 - മൗണ്ട് മൗൻഗന്യു
എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 7.30 മുതൽ ആരംഭിക്കും
ചരിത്രം ഇന്ത്യക്ക് പ്രതികൂലം
ഈഡൻ പാർക്കിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ 11 ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് കളികളിൽ മാത്രം.
സാധ്യത ഇലവൻ: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, കെ.എൽ.രാഹുൽ, നമാൻ ധിർ, അക്സർ പട്ടേൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അർഷ്ദീപ് സിങ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, കുൽദീപ് യാദവ്
തത്സമയം കാണാം
സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ് വർക്കിലും സോണി ലിവ് ആപ്പിലും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാം.
അവസാന രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിൽ ശ്രേയസ് നയിക്കും
ആദ്യ മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളിൽ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കും. അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഗില്ലിനും കെ.എൽ.രാഹുലിനും വിശ്രമം. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ഏകദിനങ്ങളിൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ ഇന്ത്യയെ നയിക്കും. Also Read: 'മുറസു' ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരംതൊട്ടു; കാറ്റിന് 120 കിലോമീറ്റർ വേഗത, കേരളം പേടിക്കണോ?