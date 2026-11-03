  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. India vs New Zealand ODI Series Predicted 11 and Live Streaming
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (08:56 IST)

India vs New Zealand ODI Series: ഫോം തുടരാൻ കോലിയും രോഹിത്തും; ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കം

India, New Zealand, India vs New Zealand, India New Zealand Predicted 11, India Predicted 11, India vs New Zealand ODI Series
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (08:56 IST)
google-news
India vs New Zealand ODI Series

India vs New Zealand ODI Series: ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ (നവംബർ 4) തുടക്കമാകും. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്. ഓക് ലൻഡിലെ ഈഡൻ പാർക്കിലാണ് ഒന്നാം ഏകദിനം നടക്കുക. 
 
ഏകദിന പരമ്പര, മത്സരക്രമം 
 
ഒന്നാം ഏകദിനം - നവംബർ 4 - ഓക് ലൻഡ് 
 
രണ്ടാം ഏകദിനം - നവംബർ 7 - വെല്ലിങ്ടൺ 
 
മൂന്നാം ഏകദിനം - നവംബർ 10 - ഹാമിൽട്ടൺ 
 
നാലാം ഏകദിനം - നവംബർ 13 - മൗണ്ട് മൗൻഗന്യു
 
അഞ്ചാം ഏകദിനം - നവംബർ 15 - മൗണ്ട് മൗൻഗന്യു 
 
എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 7.30 മുതൽ ആരംഭിക്കും 
 
ചരിത്രം ഇന്ത്യക്ക് പ്രതികൂലം
 
ഈഡൻ പാർക്കിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ 11 ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് കളികളിൽ മാത്രം. 
 
സാധ്യത ഇലവൻ: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, കെ.എൽ.രാഹുൽ, നമാൻ ധിർ, അക്‌സർ പട്ടേൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അർഷ്ദീപ് സിങ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, കുൽദീപ് യാദവ് 
 
തത്സമയം കാണാം 
 
സോണി സ്‌പോർട്‌സ് നെറ്റ് വർക്കിലും സോണി ലിവ് ആപ്പിലും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാം. 
 
അവസാന രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിൽ ശ്രേയസ് നയിക്കും 
 
ആദ്യ മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളിൽ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കും. അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഗില്ലിനും കെ.എൽ.രാഹുലിനും വിശ്രമം. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ഏകദിനങ്ങളിൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ ഇന്ത്യയെ നയിക്കും. Also Read: 'മുറസു' ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരംതൊട്ടു; കാറ്റിന് 120 കിലോമീറ്റർ വേഗത, കേരളം പേടിക്കണോ?
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ ചീത്ത സമയം തീരുന്നില്ല, ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് പരിക്കേറ്റ് ചാപ്മാനും രചിന്‍ രവീന്ദ്രയും പുറത്ത്

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തി, വൈഭവും ഭുവിയും പുറത്ത്, കിവികളെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച് ഇന്ത്യ

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തി, വൈഭവും ഭുവിയും പുറത്ത്, കിവികളെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച് ഇന്ത്യന്യൂസിലന്‍ഡ് നിരയില്‍ കെയ്ല്‍ ജാമിസണ് പകരം നഥന്‍ സ്മിത്തും ഇടം പിടിച്ചു.

5 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് , രക്ഷകനായി അവതരിച്ച് ഒമർസായി, സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെ അഫ്ഗാന് അവിശ്വസനീയ ജയം, ലോക റെക്കോർഡ്

5 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് , രക്ഷകനായി അവതരിച്ച് ഒമർസായി, സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെ അഫ്ഗാന് അവിശ്വസനീയ ജയം, ലോക റെക്കോർഡ്50 പന്തില്‍ 116 റണ്‍സുമായി തിലങ്ങിയ ഓള്‍ റൗന്റര്‍ അസ്മത്തുള്ള ഒമര്‍സായിയും 52 റണ്‍സുമായി തിളങ്ങിയ ഇജാസ് അഹ്‌മദ് സായിയുമാണ് അഫ്ഗാനെ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നും ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചത്.

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, ലോക്കി ഫെർഗൂസനും മാറ്റ് ഹെൻറിയും പുറത്ത്, കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, ലോക്കി ഫെർഗൂസനും മാറ്റ് ഹെൻറിയും പുറത്ത്, കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിപരിക്കേറ്റ ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസനും മാറ്റ് ഹെന്റിയും ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. 5 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പര നേരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ലസിത് മലിംഗയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പിരിഞ്ഞു

ലസിത് മലിംഗയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പിരിഞ്ഞുകോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ ഉടച്ചുവാർക്കൽ തുടർന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ബൗളിങ് പരിശീലകരായ ലസിത് മലിംഗ, പരാസ് മാംബ്രെ എന്നിവരും തെറിച്ചു. ഫീൽഡിങ് കോച്ച് കാൾ ഹോപ്കിൻസും പുറത്തായി.

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി റാഞ്ചിയില്‍ നടന്ന പ്രാക്ടീസ് സെഷനില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് വൈഭവ് നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഒന്നര കാലിൽ കളി ജയിപ്പിച്ചവൻ ഇനി മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ ഇല്ല !

ഒന്നര കാലിൽ കളി ജയിപ്പിച്ചവൻ ഇനി മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ ഇല്ല !ഗ്ലെൻ മാക്‌സ്വെൽ, 'ഒറ്റയ്ക്ക് കളി ജയിപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവൻ' എന്ന് കൂടിയാണ് ആ പേരിന് അർത്ഥം...! 38 കാരനായ മാക്‌സി ഇനി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കായി കളിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച മാക്‌സ്വെൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ രാജ്യാന്തര കരിയർ പൂർണമായി അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

India vs New Zealand ODI Series: ഫോം തുടരാൻ കോലിയും രോഹിത്തും; ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കം

India vs New Zealand ODI Series: ഫോം തുടരാൻ കോലിയും രോഹിത്തും; ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കംIndia vs New Zealand ODI Series: ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ (നവംബർ 4) തുടക്കമാകും. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്. ഓക് ലൻഡിലെ ഈഡൻ പാർക്കിലാണ് ഒന്നാം ഏകദിനം നടക്കുക.

ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ ചീത്ത സമയം തീരുന്നില്ല, ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് പരിക്കേറ്റ് ചാപ്മാനും രചിന്‍ രവീന്ദ്രയും പുറത്ത്

ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ ചീത്ത സമയം തീരുന്നില്ല, ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് പരിക്കേറ്റ് ചാപ്മാനും രചിന്‍ രവീന്ദ്രയും പുറത്ത്ഇന്ത്യയുമായി ടി20 നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം 5 മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയിലാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. രചിന്‍ രവീന്ദ്ര, മാര്‍ക്ക് ചാപ്മാന്‍ എന്നീ താരങ്ങള്‍ക്കാണ് പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് പരമ്പര നഷ്ടമായത്.

'ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനെ കളിപ്പിച്ചത് തെറ്റായ സമയത്ത്, യുവ പേസർമാർക്ക് അവസരം നൽകാമായിരുന്നു : ഇർഫാൻ പത്താൻ

'ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനെ കളിപ്പിച്ചത് തെറ്റായ സമയത്ത്, യുവ പേസർമാർക്ക് അവസരം നൽകാമായിരുന്നു : ഇർഫാൻ പത്താൻനാല് വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിനെ ടി20 ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ച തീരുമാനത്തെയാണ് ഇര്‍ഫാന്‍ വിമര്‍ശിച്ചത്. ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ പരിചയസമ്പന്നനായ താരമാണെന്നും എന്നാല്‍ ടി20 ഫോര്‍മാറ്റിലായിരുന്നില്ല പകരം ഏകദിന സ്‌ക്വാഡില്‍ വേണമായിരുന്നു ഭുവിയെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനെന്നും പത്താന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അയ്യര്‍ അയ്യേ എന്ന് പറയിക്കുമോ?, ക്യാപ്റ്റന്‍സിയില്‍ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് ഇനി ശ്രേയസിന്റെ പേരില്‍

അയ്യര്‍ അയ്യേ എന്ന് പറയിക്കുമോ?, ക്യാപ്റ്റന്‍സിയില്‍ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് ഇനി ശ്രേയസിന്റെ പേരില്‍പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പര നേരത്തെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയിച്ച് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്താന്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനായി.