രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 28 ജനുവരി 2026 (20:54 IST)
India vs New Zealand 4th T20I: ഇന്ത്യക്കെതിരായ നാലാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തില് ന്യൂസിലന്ഡിനു മികച്ച സ്കോര്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കിവീസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറില് ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 215 റണ്സ് നേടി.
ടിം സീഫര്ട്ട് 36 പന്തില് ഏഴ് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം 62 റണ്സ് നേടി. ഡെവന് കോണ്വെ (23 പന്തില് 44), ഡാരില് മിച്ചല് (18 പന്തില് പുറത്താകാതെ 39), ഗ്ലെന് ഫിലിപ്സ് (16 പന്തില് 24) എന്നിവരും ന്യൂസിലന്ഡിനായി ബാറ്റിങ്ങില് തിളങ്ങി.
ഇന്ത്യക്കായി അര്ഷ്ദീപ് സിങ് നാല് ഓവറില് 33 വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റും കുല്ദീപ് യാദവ് നാല് ഓവറില് 39 റണ്സ് വിട്ടുകൊടുത്ത് രണ്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ജസ്പ്രിത് ബുംറയ്ക്കും രവി ബിഷ്ണോയ്ക്കും ഓരോ വിക്കറ്റ്.
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇന്ത്യ 3-0 ത്തിനു സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.