India vs New Zealand T20 Series: ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കം
India vs New Zealand T20 Series: ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനത്തിനു നാളെ (വ്യാഴം) തുടക്കമാകും. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയാണ് ആദ്യം നടക്കുക. അഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളും രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിൽ കളിക്കും.
മത്സരക്രമം
ഒന്നാം ട്വന്റി 20 - ഒക്ടോബർ 22 - ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച്
രണ്ടാം ട്വന്റി 20 - ഒക്ടോബർ 24 - ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച്
മൂന്നാം ട്വന്റി 20 - ഒക്ടോബർ 27 - വെല്ലിങ്ടൺ
നാലാം ട്വന്റി 20 - ഒക്ടോബർ 30 - ഓക് ലൻഡ്
അഞ്ചാം ട്വന്റി 20 - നവംബർ 1 - ഹാമിൽട്ടൺ
ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി എട്ടിനാണ് ടി20 മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക.
എവിടെ കാണാം?
സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ് വർക്കിൽ മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാം. സോണി ലിവ് ആപ്പിലും വെബ് സൈറ്റിലും മത്സരം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
ഇന്ത്യൻ ടീം
ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കുന്ന ടി20 ടീമിൽ അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, വൈഭവ് സൂര്യവൻശി, ഇഷാൻ കിഷൻ, തിലക് വർമ, അക്സർ പട്ടേൽ, ശിവം ദുബെ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, നമാൻ ധിർ, പ്രിൻസ് യാദവ്, മായങ്ക് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവർ അംഗങ്ങളാണ്. Also Read: 'ഇതാണ് റിയൽ ക്യാപ്റ്റൻ'; ഏഴ് വിക്കറ്റ് പോയിട്ടും ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാതെ മന്ഥന