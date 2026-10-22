India vs New Zealand, 1st T20I: ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു, സഞ്ജു ഓപ്പണർ; നാല് വർഷത്തിനു ശേഷം ഭുവി !
India vs New Zealand 1st T20I
India vs New Zealand, 1st T20I: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളാണ് ടി20 പരമ്പരയിലുള്ളത്. സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ് വർക്കിൽ മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാം. സോണി ലിവ് ആപ്പിലും വെബ് സൈറ്റിലും മത്സരം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ആണ് ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞത്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഓപ്പണറായി തുടരും. വൈഭവ് സൂര്യവൻശിക്ക് അവസരമില്ല.
ഇന്ത്യ, പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: സഞ്ജു സാംസൺ, അഭിഷേക് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, നമാൻ ധിർ, അക്സർ പട്ടേൽ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, മായങ്ക് യാദവ് Also Read: ടീം തോൽവിയുടെ വക്കിൽ, പക്ഷേ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് എലൈറ്റ് ക്ലബിൽ, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 11,000 റൺസ് തികച്ചു, പോണ്ടിങ്ങിനും ബോർഡർക്കുമൊപ്പം