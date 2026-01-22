വ്യാഴം, 22 ജനുവരി 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

India vs New Zealand, 1st T20I: അഭിഷേക് ശര്‍മയുടെ വെടിക്കെട്ടില്‍ ഇന്ത്യക്ക് മിന്നും ജയം

ഗ്ലെന്‍ ഫിലിപ്‌സ് ന്യൂസിലന്‍ഡിനായി പൊരുതിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല

India vs New Zealand 1st T20I, Abhishek Sharma, India New Zealand T20 Series
രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 22 ജനുവരി 2026 (06:45 IST)
India vs New Zealand 1st T20I

India vs New Zealand, 1st T20I: ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ ഒന്നാം മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കു 48 റണ്‍സ് ജയം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 238 റണ്‍സ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ കിവീസിനു ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി 190 റണ്‍സെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ.

ഗ്ലെന്‍ ഫിലിപ്‌സ് ന്യൂസിലന്‍ഡിനായി പൊരുതിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. 40 പന്തില്‍ നാല് ഫോറും ആറ് സിക്‌സും സഹിതം 78 റണ്‍സെടുത്ത ഫിലിപ്‌സിനെ അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ മടക്കി. മാര്‍ക് ചാംപ്മാന്‍ 24 പന്തില്‍ 39 റണ്‍സെടുത്തു. ഇന്ത്യക്കായി വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയും ശിവം ദുബെയും രണ്ട് വിക്കറ്റുകള്‍ വീതം വീഴ്ത്തി. അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ് എന്നിവര്‍ക്കു ഓരോ വിക്കറ്റ്.

ഓപ്പണര്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്‌കോര്‍ 200 കടത്തിയതില്‍ നിര്‍ണായകമായത്. വെറും 35 പന്തില്‍ അഞ്ച് ഫോറും എട്ട് സിക്‌സും സഹിതം അഭിഷേക് 84 റണ്‍സെടുത്തു. റിങ്കു സിങ് 20 പന്തില്‍ 44 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നു. സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് 32 റണ്‍സെടുത്തു.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :