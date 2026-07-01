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India vs England : നാണക്കേട് മായ്ച്ചുകളയുമോ?, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നു
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. 5 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുമ്പോള് ടീമില് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്ന സൂചനയാണ് നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര് നല്കുന്നത്. നേരത്തെ അയര്ലന്ഡിനെതിരെ 2 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര കൈവിട്ട ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പര നിര്ണായകമാണ്.
ലോകകപ്പ് വിജയികളെന്ന കരുത്തില് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുമ്പോള് ശക്തമായ ടീമുമായാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഇറങ്ങുന്നത്. ഫില് സാള്ട്ട്, ജോസ് ബട്ട്ലര്, ഹാരി ബ്രൂക്ക്,ജേക്കബ് ബേഥല് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ ബാറ്റിംഗ് നിരയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനുള്ളത്. സ്പിന്നര്മാരായി ആദില് റഷീദും ലിയാം ഡൊസണും ടീമിലുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യന് നിരയില് പരിക്കേറ്റ മിസ്റ്ററി സ്പിന്നര് വരുണ് ചക്രവര്ത്തി തിരിച്ചെത്തും. അഭിഷേക് ശര്മ, സഞ്ജു സാംസണ്, തിലക് വര്മ, ഇഷാന് കിഷന്, ശ്രേയസ് അയ്യര് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ ബാറ്റിംഗ് നിരയുമാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്.
അയര്ലന്ഡിനെതിരായ പരമ്പരയില് സീമര്മാര്ക്ക് അനുകൂലമായ പിച്ചില് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് ഓര്ഡറിന് പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ കളിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും ടീം നിരാശപ്പെടുത്തിയാല് പല താരങ്ങളുടെയും പുറത്തുപോകലിന് അത് കാരണമാകാന് സാധ്യതയേറെയാണ്.ALSO READ: Hardik Pandya: കൊൽക്കത്ത നായകനായി ഹാർദിക് എത്തുമോ? താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചെന്നൈയും