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  4. India vs Afg National song vande mataram sung at international match for first time
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (11:29 IST)

വന്ദേമാതരം അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റിലുമെത്തി, അഫ്ഗാനെതിരായ ടി20യിൽ ജനഗണമനയ്ക്കൊപ്പം പൂർണ്ണമായി ആലപിച്ചു

Vande Mataram, India vs Afghan, National Song, Cricket News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (11:33 IST)
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അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന ഇന്ത്യ- അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ ടി20 മത്സരത്തില്‍ വന്ദേമാതാരത്തിന്റെ പൂര്‍ണ രൂപവും. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് ദേശീയ ഗാനത്തിന് തൊട്ട് മുന്‍പായി ദേശീയ ഗീതവും ആലപിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളില്‍ ദേശീയ ഗാനത്തിന് മുന്‍പായി വന്ദേമാതരവും പൂര്‍ണ്ണമായി ആലപിക്കണമെന്ന നിയമം വിവാദമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്തും വന്ദേമാതരം രാഷ്ട്രീയം അരങ്ങേറിയത്.
 
ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിലും അതല്ലെങ്കില്‍ ഒരു പരമ്പരയിലെ എല്ലാ ആദ്യ മത്സരത്തിലും ദേശീയ ഗീതം കൂടി ആലപിക്കുന്ന രീതി ബിസിസിഐ നടപ്പാക്കുമോ എന്നതില്‍ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ഇതാദ്യമായല്ല ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് മുന്‍പ് വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം ഡല്‍ഹി പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ഇത്തരത്തില്‍ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
 
അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ അഫ്ഗാന്‍ ഉയര്‍ത്തിയ 157 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ 13.4 ഓവറില്‍ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ മറികടന്നു. 32 പന്തില്‍ 82 റണ്‍സ് നെടിയ അഭിഷേക് ശര്‍മയുടെയും 33 പന്തില്‍ 42 റണ്‍സ് നേടിയ ഇഷാന്‍ കിഷന്റെയും പ്രകടനങ്ങളാണ് വിജയം അനായാസമാക്കിയത്. 9 പന്തില്‍ 10 റണ്‍സ് നേടിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ നിരാശപ്പെടുത്തി.ALSO READ: അനായാസം ഇന്ത്യ; അഫ്ഗാനെതിരെ ഏഴ് വിക്കറ്റ് ജയം, സഞ്ജു നിരാശപ്പെടുത്തി
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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