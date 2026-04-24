വെള്ളി, 24 ഏപ്രില്‍ 2026
ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ അഴിച്ചുപണി, ധ്രുവ് ജുറലും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും പ്രധാനറോളുകളിൽ, സ്പിൻ ട്രാക്കുകളിൽ റുതുരാജും പരിഗണനയിൽ

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വെള്ളി, 24 ഏപ്രില്‍ 2026 (17:39 IST)
ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീമില്‍ വമ്പന്‍ അഴിച്ചുപണികള്‍ക്കൊരുങ്ങി ബിസിസിഐ. ഗൗതം ഗംഭീര്‍ പരിശീലകനായി പരിമിത ഓവര്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇന്ത്യ മികച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും ടെസ്റ്റില്‍ സ്പിന്‍ ട്രാക്കുകളില്‍ പരാജയപ്പെടുന്ന സംഘമായി ഇന്ത്യ മാറിയിരുന്നു. ബാറ്റര്‍മാര്‍ തുടരെ പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ യുവതാരങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ബിസിസിഐ. ഇതിനായി
ദേവ്ദത്ത് പടിക്കല്‍, ധ്രുവ് ജുറേല്‍, റുതുരാജ് ഗായകവാദ് എന്നീ താരങ്ങളെയാണ് ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററെന്ന നിലയില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്കപ്പ്+ ബാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനായി ധ്രുവ് ജുറലിനെ ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിലടക്കം കീപ്പിങ്ങില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ജുറല്‍ നടത്തുന്നത്. സമ്മര്‍ദ്ദഘട്ടങ്ങളില്‍ ഇന്നിങ്ങ്‌സ് കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ജുറലിന്റെ കഴിവ് താരത്തെ മധ്യനിരയിലെ ഓപ്ഷനാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ആഭ്യന്തര ലീഗില്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഇടംകൈ ബാറ്ററായ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനെ സായ് സുദര്‍ശന് പകരമായി ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിനൊപ്പം ഇടം കൈ കൂട്ടുക്കെട്ട് ടീമിന് ബാലന്‍സ് നല്‍കുമെന്നും ബിസിസിഐ കരുതുന്നു. ടേണിംഗ് ബോളുകളില്‍ മികച്ച റെക്കോര്‍ഡുള്ള റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദിനെ ഇന്ത്യന്‍ പിച്ചുകളിലെ മത്സരങ്ങള്‍ക്കായാണ് ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കുന്നത്.




