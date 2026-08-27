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  4. India still have chance to qualify for ICC world test championship final says rahul dravid
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (14:55 IST)

ഇപ്പോഴും ചാൻസുണ്ട്, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ എഴുതിതള്ളാനാകില്ല : രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്

ഇന്ത്യ നിലവില്‍ പിന്നിലാണ്, എന്നാല്‍ അവരെ എഴുതിത്തള്ളാനാകില്ല.

Dravid, Team India
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (14:26 IST)
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ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന്റെ ഫൈനല്‍ സാധ്യതകള്‍ പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ സാധ്യതകള്‍ കുറവാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകനും ഇതിഹാസതാരവുമായ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡ്. ഡബ്യുടിസി റാങ്കിങ്ങില്‍ നിലവില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. ഫൈനല്‍ പ്രവേശനം സ്വന്തമാക്കണമെങ്കില്‍ വരാനിരിക്കുന്ന ന്യൂസിലന്‍ഡ്, ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പരമ്പരകളിലെല്ലാം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
 
ഇന്ത്യ നിലവില്‍ പിന്നിലാണ്, എന്നാല്‍ അവരെ എഴുതിത്തള്ളാനാകില്ല. ഇന്ത്യ യോഗ്യത നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഡബ്യുസിസി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണെങ്കില്‍ അതൊരു മികച്ച മുന്നേറ്റമാകും. ഇന്ത്യ അല്പം പിന്നിലാണ് എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ നിലവാരം വെച്ച് ഇന്ത്യയെ എഴുതിതള്ളാനാകില്ല. ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ പരമ്പര ആ സൂചനയാണ് നല്‍കുന്നത്. ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ പോയി കളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലെ കളിക്കാരില്‍ പലരും ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍ കളിച്ചിട്ടില്ല. അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും. രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.
 
വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്‍മ, അജിങ്ക്യ രഹാനെ, ചേതേശ്വര്‍ പുജാര എന്നിവരുടെ വിരമിക്കല്‍ വലിയ വിടവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനുഭവസമ്പന്നരായ താരങ്ങളുടെ അഭാവത്തില്‍ യുവനിരയാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടത്. വരുന്ന മാസങ്ങളില്‍ കളിക്കാരെ ഫിറ്റായി നിലനിര്‍ത്താനും പരിക്കുകള്‍ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും ദ്രാവിഡ് വ്യക്തമാക്കി.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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